WhatsApp introduit les messages vidéo à la sauce Telegram. Une arme de plus pour le géant de la messagerie instantanée.

Il est désormais plus facile de montrer à vos amis WhatsApp ce que vous êtes en train de faire. Plus besoin de passer par la création d’une Story ou d’un clip similaire. En effet, le service déploie actuellement les messages vidéo à la sauce Telegram. Ceux-ci vous permettent de répondre dans la conversation avec des vidéos pouvant durer jusqu’à une minute. Il suffit pour cela de tapoter et de rester appuyé sur le bouton de capture de vidéo et vous pouvez même balayer vers le haut pour continuer l’enregistrement tout en gardant les mains libres.

Les vidéos sont lues automatiquement en muet. Autrement dit, vous ne devriez ennuyer personne en ouvrant une conversation. Le son ne s’activera que si vous tapotez sur une vidéo. Comme la plupart des autres éléments dans WhatsApp, les messages instantanés sont chiffrés de bout en bout pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité. La fonctionnalité devrait être disponible auprès de tous les utilisateurs du service dans les “prochaines semaines”, explique l’entreprise.

Cela ne devrait pas permettre de remplacer Telegram ou Snapchat pour de nombreux utilisateurs. WhatsApp domine toujours le marché de la messagerie instantanée, largement piloté par les appels et les messages texte. Et même dans le cas contraire, cette fonctionnalité pourrait être très appréciée si vous ne voulez pas basculer entre les apps pour envoyer de simples et courtes vidéos. Vous pouvez ainsi partager des informations lorsque le texte ou l’audio ne suffisent pas, ou simplement pour réagir à quelque chose de manière plus personnelle qu’avec un simple sticker.

Une arme de plus pour le géant de la messagerie instantanée

Il y a une certaine pression pour la société mère, Meta, à agir ainsi. Bien que WhatsApp comptabilisait plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs l’année dernière, Telegram affiche une croissance très rapide, avec environ 700 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Snapchat continue aussi de croître malgré la concurrence féroce des autres plateformes sociales. Apple iOS 17 introduira de son côté les messages vocaux vidéo FaceTime pour les possesseurs d’iPhone. Bien que ces messages vidéo instantanés ne suffisent à persuader quiconque de se créer un compte, ceux-ci pourraient servir à convaincre les fans de WhatsApp de ne pas aller voir ailleurs.