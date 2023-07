WhatsApp simplifie l'envoi de messages vers des numéros non enregistrés. Voilà qui devrait encore simplifier les choses avec des contacts inconnus (ou presque).

Les services de messagerie sont en constante évolution. Et cela passe par de très nombreux aspects, tous très divers, par ailleurs. Envoyer un message n’est pas nécessairement une chose aisée, a fortiori lorsque l’on veut que l’expérience soit la plus fluide possible. Avec des contacts connus et enregistrés, c’est une chose, avec des numéros “inconnus”, c’en est une autre. C’est sur ce point qu’a travaillé WhatsApp ces derniers temps.

Envoyer des messages à des nouveaux utilisateurs sur WhatsApp va devenir bien plus facile. Une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. Cette dernière vous permet d’atteindre le destinataire de votre choix sans devoir nécessairement enregistrer ses informations auparavant. Oui, vous avez bien lu, vous ne devriez plus avoir de contacts baptisés “Lisa bibliothèque” ou “appartement Paul rue Machin” pour des gens avec qui vous n’avez communiqué qu’une seule fois sur WhatsApp.

Vous pouvez tester cette nouvelle fonctionnalité en démarrant simplement n’importe quel nouveau message. Cliquez sur le bouton “nouveau message” sur votre écran d’accueil – en haut à droite sur les appareils Apple, en bas à droite sur les appareils Android – et saisissez ensuite le numéro dans la barre de recherche. Le numéro va alors apparaître sous la catégorie “Pas dans vos contacts”. Juste à droite du numéro de la personne et de la photo de profil, vous trouverez l’option “discuter”, ce qui vous amènera directement dans la conversation avec ladite personne.

Jusqu’à présent, les seules exceptions étaient le début d’une conversation via un lien web ou répondre à des numéros non enregistrés dans des conversations à plusieurs. Mais il fallait tout de même entrer dans une discussion via un QR Code ou une invitation de quelqu’un que vous connaissiez déjà.

La dernière mise à jour en date de WhatsApp est actuellement en déploiement, vous devriez pouvoir profiter de cette nouveauté très bientôt.