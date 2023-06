WhatsApp peut désormais mettre en sourdine automatiquement les appels d'inconnus. L'application introduit aussi nombre de nouvelles fonctionnalités pour la sécurité et la confidentialité.

Via une nouvelle mise à jour, WhatsApp veut rendre les appels de spam moins ennuyeux et permettre aux utilisateurs de sélectionner les paramètres de confidentialité qui leur conviennent le mieux. La première fonctionnalité, baptisée Silence Unkown Callers, permet précisément cela – les appels ne sonneront pas, mais apparaîtront tout de même dans votre historique, au cas où l’appel serait important et que vous deviez rappeler. Pour la majorité des utilisateurs, ceci devrait offrir une couche supplémentaire de sécurité tout à fait décente et pratique.

En parlant de sécurité et de confidentialité, WhatsApp a aussi introduit une fonctionnalité baptisée Privacy Checkup. “Sélectionner ‘Start checkup’ dans vos paramètres de Confidentialité vous fera passer par plusieurs étapes de confidentialité pour renforcer la sécurité de vos messages, appels et informations personnelles”, explique l’entreprise. Suivre ces quelques étapes proposent des options comme “Choisir qui peut vous contacter”, “Contrôler les informations personnelles”, “Ajouter davantage de confidentialité aux discussions” et “Ajouter davantage de protection au compte”.

WhatsApp révélait aussi une nouvelle vidéo encourage les utilisateurs à prendre des nouvelles des amis pour lesquels ils pourraient s’inquiéter. L’entreprise propose même une introduction type : “Hey, je pense à toi. Je suis là si tu as besoin de discuter. Personne d’autre ne peut voir cela à part nous. Et tu peux aussi activer le mode éphémère ou utiliser la fonction de verrouillage de la discussion.” C’est une manière pour WhatsApp de promouvoir ses fonctionnalités de confidentialité principales – le verrouillage des conversations n’a été introduit que le mois dernier, par exemple -. Cela pourrait aussi permettre de changer les mentalités qui pensent que cette fonction ne sert qu’aux hommes et femmes infidèles, comme nombre d’utilisateurs ont pu le dire lorsque l’option avait été lancée. Ces nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement.