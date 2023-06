Comment profiter de WhatsApp sur plus d’un smartphone

WhatsApp permet depuis peu d'utiliser un même compte sur plusieurs appareils. La manipulation est très simple, demandant de scanner un QR Code. On vous explique tout.

WhatsApp est peut-être extrêmement populaire, mais son application a toujours été en retard en ce qui concerne la prise en charge du multi-appareil. Il y a peu, on ne pouvait même pas transférer ses conversations sur un nouveau smartphone, encore moins accéder à son compte sur un autre appareil. Autre point noir : l’impossibilité d’utiliser son compte WhatsApp sur plus d’un smartphone. Mais ce dernier point est devenu réalité il y a peu.

WhatsApp a annoncé à la fin du mois d’avril sur son blog officiel l’arrivée d’une fonctionnalité extrêmement demandée par les utilisateurs. Désormais, il est possible d’utiliser son compte WhatsApp sur plus d’un smartphone, qu’il s’agisse d’appareils iOS ou Android, et il est toujours possible d’y accéder depuis une tablette, un ordinateur ou un navigateur quelconque, mais vous êtes limité(e) à quatre appareils, choisissez bien !

Configurer WhatsApp sur un autre téléphone est aussi simple que sur un premier téléphone. Attrapez l’appareil, installez WhatsApp, lancez la configuration, mais ne choisissez pas l’option qui demande de saisir votre numéro de téléphone. Choisissez plutôt la nouvelle option “lier à un compte existant”. Ceci va afficher un QR Code que vous devez scanner avec votre autre smartphone.

Lancez WhatsApp sur votre téléphone principal et allez dans les Paramètres pour choisir “Lier un appareil”. Ensuite, scannez le QR Code sur l’autre téléphone pour établir la connexion.

Autre aspect à bien garder à l’esprit, c’est l’appareil que WhatsApp considère comme votre principal. WhatsApp traite le smartphone original sur lequel vous vous êtes inscrit(e) comme l’appareil “principal”. Ce n’est pas un problème dans la plupart des cas, mais si vous n’utilisez pas WhatsApp sur votre appareil principal pendant 14 jours, l’app vous déconnecte sur tous les appareils connectés.

Pour changer d’appareil principal, téléchargez WhatsApp sur votre nouveau smartphone et connectez-vous en utilisant votre numéro de téléphone et non pas l’option “lier” évoquée juste au-dessus. WhatsApp va alors automatiquement faire de cet appareil votre principal.