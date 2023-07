Les Stories Telegram arrivent chez les utilisateurs Premium. Une énième variante, mais avec davantage de contrôle.

La nouvelle fonctionnalité Stories de Telegram est enfin là, comme promis, mais elle n’est accessible qu’aux utilisateurs Premium, pour le moment, tout du moins, comme l’a annoncé l’entreprise dans un tweet. Le mois dernier, le PDG, Pavel Durov, révélait que cette future fonction offrirait un contrôle plus granulaire que les Stories existant sur d’autres applications, vous permettant notamment de sélectionner qui peut les voir et combien de temps elles durent avant de disparaître. Plusieurs utilisateurs ont déjà signalé sur Twitter avoir constaté l’apparition de la fonctionnalité.

Les Stories Telegram arrivent chez les utilisateurs Premium

Les Stories à la sauce Telegram ressemblent énormément à celles sur Facebook Messenger, s’affichant comme des bulles à ouvrir en haut de la liste de conversations. Les utilisateurs peuvent choisir de les rendre visibles par le public ou par leurs contacts uniquement (avec des exceptions) ou seulement les contacts sélectionnés ou les Amis Proches. Vous pouvez ajouter des légendes et des liens et même taguer d’autres utilisateurs. Les utilisateurs peuvent aussi partager des photos et vidéos capturées par les caméras frontale et arrière simultanément, comme permet de le faire un service comme BeReal.

Si vous ne voulez pas voir les publications d’un contact en particulier, vous pouvez les placer dans la liste “Caché” dans leur section contacts. En plus de cela, les utilisateurs peuvent choisir quand leurs Stories expirent. Vous pouvez les faire disparaître en 24 heures, comme sur les autres services, ou opter pour qu’elles disparaissent en 6, 12 ou 48 heures. Des Stories peuvent même aussi être affichées de manière permanente sur votre page de profil – tout en définissant les paramètres de confidentialité pour chacune -.

Une énième variante, mais avec davantage de contrôle

Tout le monde peut voir les Stories et les utilisateurs peuvent envoyer des réactions et des réponses. Ceci étant, vous devrez être abonné(e) à Telegram Premium pour publier des Stories. Pour ce faire, il vous faut avoir la dernière version en date de Telegram – le déploiement se fait progressivement, un peu de patience si vous ne voyez pas les Stories – et vous devez donc débourser les 4,99 $ demandés par mois pour l’abonnement Premium – avec une réduction si vous passez par le web -. L’abonnement Premium, qui était arrivé l’année dernière, offre aussi d’autres avantages, comme une limite d’envoi à 4 Go, des téléchargements plus rapides, des stickers uniques, la transcription des messages vocaux, une limite d’abonnements doublée, etc.