Les Stories Telegram avec une date d'expiration personnalisée arrivent le mois prochain. Similaires à la concurrence, mais avec quelques subtilités très intéressantes.

Dans une série de messages via sa chaîne Telegram, Pavel Durov révélait tout récemment que le service de messagerie instantanée lancera sa propre version des Stories le mois prochain. Les utilisateurs demandent depuis plusieurs années une telle fonctionnalité, mais l’entreprise était à l’origine contre, “dans la mesure où les Stories existent déjà partout ailleurs”. Telegram a finalement décidé d’écouter ses utilisateurs et de mettre en place sa propre version, pour proposer quelque chose de davantage personnalisable que la concurrence.

Si la fonctionnalité de Stories de Telegram ressemble beaucoup à ce que propose Messenger avec des bulles que l’on peut ouvrir en haut de la liste des conversations, les utilisateurs de Telegram pourront définir qui voit leurs posts et pourront choisir de les rendre visibles au public, à leurs seuls contacts (avec des exceptions) ou à certains contacts seulement ou à une liste d’Amis Proches. Ils peuvent aussi ajouter des sous-titres et des liens à leurs Stories et taguer d’autres utilisateurs. Il est aussi permis de partager des photos et vidéos capturées par les caméras avant et arrière simultanément, à la manière de ce que l’on peut trouver sur BeReal.

Similaires à la concurrence, mais avec quelques subtilités très intéressantes

Si les utilisateurs ne souhaitent pas voir les publications d’un certain contact, ils peuvent les ajouter à la liste “Cachés” dans leurs contacts. Mais le plus intéressant avec cette version selon Telegram, c’est peut-être que les utilisateurs peuvent définir eux-mêmes le délai avant expiration de leurs Stories. Ils peuvent choisir 24 heures, comme sur les autres services, ou alors 6, 12 ou 48 heures. Il est même possible d’opter pour une visibilité permanente sur la page de profil. Dans ce cas, ils ne seront pas obligés de les rendre visibles à qui que ce soit et peuvent toujours ajuster les paramètres pour chaque post.

Pavel Durov explique que Telegram teste cette fonctionnalité en interne depuis quelque temps et qu’elle est presque prête. L’entreprise prévoit de déployer ses Stories à tout un chacun dans le courant du mois de juillet.