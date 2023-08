WhatsApp introduit les conversations audio de groupe. Une option assez similaire, mais différente des appels de groupe.

L’année dernière, WhatsApp déployait un certain nombre de mises à jour permettant d’améliorer sensiblement l’expérience autour des messages vocaux et de leur envoi, notamment. Aujourd’hui, le service est prêt à aller plus loin encore. Bien plus loin, pourrait-on même dire. L’entreprise introduit la notion de conversation de groupe pour les messages vocaux. L’application propose en effet une version bêta des chats vocaux, autrement dit, une conversation audio de groupe, comme l’explique WABetaInfo.

WhatsApp introduit les conversations audio de groupe

Les premiers signes de ces chats vocaux avaient été repérés il y a quelques mois avec le nom chats audio, mais outre cette référence purement textuelle, nous n’avions aucune autre information concernant son fonctionnement.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité puisse sembler être très similaire, elle n’est pas totalement identique à l’action de démarrer un appel de groupe, conférant une petite touche “plus Discord” que lorsque vous appelez normalement plusieurs de vos amis. Quiconque dispose de la dernière version en date devrait voir un symbole en forme de vague dans le coin supérieur droit de son chat de groupe. Tapoter sur cette icône viendra démarrer un chat vocal de groupe et affichera une mention indiquant qu’un chat vocal est ouvert, avec un microphone à sa gauche et une petite croix rouge à sa droite.

Une option assez similaire, mais différente des appels de groupe

Tous les membres du groupe en question recevront une notification push, comme c’est le cas avec n’importe quel message. Le téléphone ne sonnera donc pas. Ils verront par ailleurs une bannière en haut de la conversation pour indiquer combien de personnes discutent actuellement et proposer la possibilité de s’y connecter.

Les chats vocaux sont, eux aussi, protégés par le chiffrement de bout en bout, comme n’importe quel message envoyé sur le service, et la conversation se “ferme” automatiquement si personne n’est actif pendant une heure. Ce chat vocal WhatsApp n’est pour l’heure disponible qu’en version bêta pour les utilisateurs Android, mais il devrait logiquement arriver auprès d’un plus grand nombre dans les jours à venir.