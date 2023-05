Discord va vous forcer à changer votre nom d’utilisateur

Discord va procéder à un grand changement dans sa gestion des noms d'utilisateur pour renforcer la notion d'identité sur sa plateforme.

Discord s’apprête à procéder à de “grands changements” quant à la manière dont fonctionne la gestion de l’identité sur sa plateforme. Cela passera notamment par des changements de noms d’utilisateur forcés pour certains, selon une information de The Verge. En effet, si jusqu’à présent l’entreprise ajoutait quatre chiffres aux pseudonymes pour distinguer les utilisateurs ayant le même nom, le nouveau système donnera à tout un chacun un identifiant unique, comme le font déjà depuis longtemps Twitter, Instagram et bien d’autres services.

“Tout l’intérêt de ces changements est que nous voulons simplifier au maximum aux utilisateurs et aux futurs utilisateurs qui arrivent sur Discord les connexions avec leurs proches”, écrivait le cofondateur Stanislav Vishnevskiy dans un post de blog. “Nous savons que votre nom d’utilisateur et votre identité sont importants et nous comprenons que certains d’entre vous puissiez ne pas être d’accord avec ce changement.”

L’objectif original de ces tags à quatre chiffres était de permettre de choisir n’importe quel nom d’utilisateur, mais aujourd’hui, ceci est devenu une “dette technique”, selon Discord. L’entreprise expliquait que ces noms d’utilisateur sont “trop complexes ou obscures” pour que les gens s’en souviennent facilement.

Le nouveau système sera implémenté dans “les prochaines semaines” et les utilisateurs recevront un message lorsque l’opération sera possible. Si vous utilisez le service, fondé en 2015, depuis longtemps, vous aurez la priorité sur les utilisateurs plus récents, comme l’explique Discord. Votre précédent nom d’utilisateur et discriminant continueront de fonctionner comme un simple alias, pour que vos amis qui vous connaissent par ce biais puissent toujours vous trouver sur la plateforme.