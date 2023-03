PS5 : Sony déploie à tous la mise à jour apportant le chat vocal Discord

Sony publie la mise à jour qui apporte les chats vocaux Discord sur la PS5. Le processus reste encore bien compliqué, en attendant mieux.

La mise à jour PlayStation 5 qui apporte la prise en charge des chats vocaux Discord sur la console sort enfin de bêta et est disponible à tous les joueurs PS5. Celles et ceux qui ont déjà installé la Mise à jour Système 7.0 peuvent désormais activer les appels Discord sur leur console, s’ils veulent les configurer pour les utiliser. Il faut en effet pour commencer lier son compte PlayStation Network à Discord, et ensuite sélectionner Discord dans les “Services liés” avant de finaliser l’intégration soit via un QR Code, soit via le navigateur de la PS5. Et chaque fois que vous voudrez discuter en vocal avec vos amis sur Discord, il faudra utiliser un appareil mobile ou un PC pour transférer l’appel vers la PS5.

Le processus est donc quelque peu complexe, mais Microsoft permet de rejoindre des appels vocaux Discord directement depuis la Xbox depuis le mois de novembre dernier. On peut donc espérer que Sony propose le même processus dans un futur plus ou moins proche. Comme The Verge le précise, l’intégration PS5 n’inclut pas encore les messages texte et les streams. Vous ne pourrez donc pas en profiter depuis votre console.

Par ailleurs, cette dernière mise à jour en date vient ajouter la prise en charge du Variable Refresh Rate (VRR) pour les écrans HDMI 2.1 avec une résolution de 1 440p. Cela se traduit par moins de saccades et de lag pour les jeux compatibles VRR, dans la mesure où cette fonctionnalité permet à un écran de s’adapter au frame rate actuelle de la console. Les joueurs verront aussi une notification lorsqu’ils téléchargent ou installent un jeu PS4 sur la PS5, leur indiquant qu’ils ont des données sauvegardées dans le stockage cloud du PSN. Tout ce qu’ils ont à faire pour télécharger ces données, c’est de sélectionner la notification.

Cette mise à jour apporte aussi des améliorations au lecteur d’écran de la console, offrant ainsi la possibilité de dire aux utilisateurs dans quelle direction ils peuvent aller et quelle est leur position actuelle. Les joueurs peuvent aussi mettre à jour le firmware de leur manette sans fil, et si vous vivez aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il est possible d’enregistrer la vidéo de son jeu par une simple commande vocale. Il suffit de dire : “Hey PlayStation, capture that !”

Sony avait lancé la version bêta de cette mise à jour en février. Les possesseurs de PS5 n’ont désormais plus qu’à attendre un peu pour que celle-ci arrive sur leur console ou se rendre sur la page dédiée pour déclencher la mise à jour manuellement pour davantage d’informations.