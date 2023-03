Postal 4 : No Regerts arrive sur PS5 et PS4

Entrez dans la peau de l'infortuné Monsieur Tout-le-monde, connu sous le nom de Postal Dude, pour une nouvelle aventure loufoque et satirique avec Postal 4 : No Regerts.

Le FPS déjanté Postal 4 : No Regerts retrace le voyage du Postal Dude pour réaliser le rêve américain dans le monde ouvert qu’est Edensin.

Plusieurs années se sont écoulées depuis les événements qui ont dévasté la ville autrefois fière de son nom, Paradise. Les deux seuls à être sortis indemnes du cataclysme, l’infortuné Postal Dude et son fidèle compagnon Champ, parcourent sans but les déserts brûlants de l’Arizona à la recherche d’un nouvel endroit où se sentir chez soi. Après une halte fortuite dans une station-service, ils se font voler leur voiture, leur caravane et le reste de leurs biens. Il ne reste plus au Dude que sa cohorte canine et son peignoir, et aucun des deux ne sent très bon. Cependant, à l’horizon, le duo aperçoit une ville inconnue et éblouissante qui leur fait signe.

Un trailer pour les versions PS5 et PS4 de Postal 4 : No Regerts

Quasiment un an après son lancement sur PC, Postal 4 : No Regerts du studio américain Running With Scissors sortira sur PS5 et PS4 à partir du 21 mars prochain.

Vince Desi, fondateur de Running With Scissors, a déclaré :

Notre dernier jeu représente tout ce que nous aimons dans le rêve américain. Je me sens comme un parent fier de voir le Postal Dude arriver entre les mains et les doigts collants des joueurs PlayStation. Plus que jamais, nous donnons à chacun la possibilité de s’identifier et de jouer comme il l’entend.