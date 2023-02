Discord ajoute la vidéo à ses Salons de Conférence

Discord ajoute la vidéo dans ses Salons de Conférence. Voilà qui devrait simplifier les diffusions en direct.

Discord étend ses Salons de Conférence, sa fonctionnalité à la Clubhouse ou Twitter Spaces qui permet à un petit groupe d’intervenants de diffuser en direct une conversation à un public plus large. Les Salons de Conférence étaient apparus il y a environ deux ans, c’était une fonctionnalité uniquement audio à ce moment-là, mais tout ceci change aujourd’hui puisque les flux vidéo font leur apparition, tout comme le partage d’écran et le chat texte, évidemment.

Discord ajoute la vidéo dans ses Salons de Conférence

Jusqu’à cinq participants peuvent partager leur flux vidéo. Quelqu’un d’autre peut partager son écran en même temps. Et comme toujours, ni l’audio ni la vidéo d’un membre autre ne sera diffusée à moins que celui-ci ne soit expressément invité à rejoindre les intervenants.

Et parce que la vidéo utilise bien plus de bande passante que l’audio, Discord a mis en place un certain nombre de limites. Tous les serveurs disposant des fonctionnalités gratuites de Communauté activées peuvent activer la vidéo et le partage d’écran dans les Conférences avec un maximum de 50 personnes, y compris les hôtes. Ceci étant dit, Discord rappelle que c’est le double de la limite de spectateurs pour le chat vidéo dans les canaux conventionnels. Les serveurs Boostés, eux, peuvent en accueillir jusqu’à 150 dans les Salons de Conférence Tier 2 et 300 en Tier 3.

Le chat textuel, quant à lui, est le même que celui des canaux vocaux. Vous pouvez sélectionner “Montrer le chat” en haut à droite de l’écran et poser des questions ou saisir des commentaires sur ce dont les intervenants sont en train de discuter. De plus, les modérateurs ont la possibilité de n’autoriser que les utilisateurs avec certains rôles à partager leur vidéo ou leur écran sur un serveur.

Lorsque vous attendez qu’une Conférence démarre, Discord va aussi désormais jouer une musique d’attente. Si vous n’en avez pas envie, vous pouvez la désactiver en cliquant sur le bouton en forme de note de musique.

Voilà qui devrait simplifier les diffusions en direct

Bien que les utilisateurs Discord ne puissent pas diffuser les vidéos de Conférence à autant de personnes qu’ils peuvent le faire sur une plateforme comme Twitch, cette nouveauté devrait tout de même être très bien accueillie par les utilisateurs. Les gens ont déjà utilisé les Salons de Conférence pour des sessions de questions/réponses, des discussions au coin du feu, des enregistrements de podcast en direct, des concours de beatboxing et bien d’autres événements. Aujourd’hui, les créateurs peuvent utiliser la fonctionnalité pour des streams de gameplay premium, s’ils le souhaitent.

Ajouter la vidéo à tout cela offre aux utilisateurs davantage de flexibilité, les modérateurs n’ayant plus à jouer avec l’option “rendre muet” sur un grand nombre de personnes. C’est aussi très utile pour les simples spectateurs, puisqu’il sera désormais plus difficile d’activer son micro par accident pendant une présentation vidéo. Assurez-vous que le raccourci n’est pas une touche que vous utilisez souvent !