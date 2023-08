Votre iPhone sait désormais déchiffrer les avertissements de votre voiture. Ceci grâce à la Recherche Visuelle améliorée d'iOS 17.

La prochaine fois que vous verrez un voyant d’avertissement sur le tableau de bord de votre voiture ou plus simplement que vous ne savez pas à quoi correspond tel ou tel bouton, vous n’aurez plus à sortir le manuel d’utilisation du véhicule. Vous pourrez simplement utiliser votre iPhone. Les mises à jour apportées à la Recherche Visuelle dans iOS 17 permettent notamment au logiciel de comprendre les symboles et autres avertissements de votre voiture, pour que vous puissiez rapidement diagnostiquer ce qui cloche avec votre voiture, même si vous ne savez pas comment réparer.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devrez avoir un appareil sous iOS 17, qui est disponible en bêta publique à l’heure d’écrire ces lignes. Dans la mesure où cette version n’est pas encore officiellement disponible, il conviendra de prendre vos précautions avant de l’installer. Idéalement, vous l’installeriez sur un appareil secondaire dans la mesure où cela peut introduire des bugs plus ou moins gênants et, dans le pire des cas, nécessiter de réinitialiser tout le téléphone. Quoi qu’il en soit, assurez-vous que vos données soient sauvegardées comme il se doit puisque si vous souhaitez revenir à iOS 16, vous devrez nécessairement réinitialiser l’iPhone.

Une fois votre smartphone sous iOS 17, prenez une photo du tableau de bord de votre voiture et ouvrez l’image dans l’app Photos. Si la Recherche visuelle est capable d’identifier les symboles, vous verrez l’icône d’un volant sous l’image. Tapotez sur le bouton “Recherche symbole automobile” pour en apprendre davantage sur les symboles présents sur l’image.

Ceci grâce à la Recherche Visuelle améliorée d’iOS 17

L’utilisateur /u/yahlover sur Reddit était parmi les premiers à découvrir cette nouveauté et, selon 9to5Mac, cette fonctionnalité est aussi efficace avec les avertissements sur le tableau de bord. Ces signaux indiquent que quelque chose ne va pas sur votre voiture, mais ne sont généralement accompagnés d’aucun texte, ce qui rend assez difficile de savoir d’où peut provenir le problème. La Recherche visuelle sur iOS 17 ne vous aidera probablement pas à réparer votre voiture, mais savoir ce que signifie le symbole d’avertissement peut vous aider à décrire le souci à un mécanicien/garagiste ou vous aider à chercher une solution en ligne et mener l’enquête vous-même.