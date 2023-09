Votre Apple iPhone peut cloner votre voix. Ceci grâce à Live Speech et Voix Personnelle, deux nouveautés très puissantes d'iOS 17.

Live Speech est une fonction d’accessibilité très puissante introduite avec iOS 17 qui permet de lire à haute voix ce que vous tapez. Cela fonctionne dans les appels téléphoniques, les appels FaceTime et les conversations en personne, chaque fois que vous souhaitez que votre iPhone parle pour vous. Il y a de nombreuses voix parmi lesquelles choisir, mais la meilleure est probablement la vôtre.

Voix Personnelle est un autre aspect de la fonction Live Speech qui utilise l’intelligence artificielle pour “cloner” votre voix, selon de nombreux enregistrements que vous aurez réalisés pendant la configuration. Vous pouvez utiliser cette voix partout où vous utilisez Live Speech, votre iPhone aura alors votre voix.

Selon Apple, cette fonctionnalité permet “aux utilisateurs risquant de perdre la capacité à parler de créer une voix qui leur ressemble.” Quiconque souffrant de SLA ou ayant des soucis de cordes vocales pourra ainsi garder sa voix (d’une certaine manière). Et même si vous ne risquez pas de perdre votre voix dans l’immédiat, qui sait malheureusement ce que la vie peut vous réserver.

Pour configurer Voix Personnelle sur votre iPhone, il vous faut travailler, le processus demande environ trente minutes, mais nécessite ensuite plusieurs heures de traitement, heures pendant lesquelles vous ne pourrez pas utiliser du tout votre appareil. Faites-le donc avant d’aller vous coucher, par exemple.

Installer iOS 17 : Voix Personnelle sera ajouté avec iOS 17, qui arrivera dans le courant du mois, mais vous pouvez installer la bêta publique. Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta et choisissez iOS 17 Public Beta. Suivez les indications. Une fois iOS 17 installé, ouvrez les Réglages. Tapotez sur Accessibilité, faites défiler jusqu’à “Voix Personnelle” et tapotez sur “Créer une Voix Personnelle”. Donnez-lui un nom et tapotez sur OK. Le système vous demandera de vérifier la qualité du son, puis de lire environ 150 lignes de texte. Une fois la lecture terminée, vous devrez laisser votre téléphone verrouillé et branché sur le secteur pendant que l’IA travaille. Cela peut prendre jusqu’à 10 heures. Une fois fait, vous aurez peut-être besoin de redémarrer l’iPhone.

Utiliser votre Voix Personnelle sur iPhone et iPad

Une fois la voix prête, vous pouvez y accéder depuis Réglages > Accessibilité > Live Speech. Assurez-vous que Live Speech est activé et que votre voix est bien sélectionnée dans “Voix”. Vous pouvez même ajouter des “Phrases favorites” si vous voulez un accès rapide à certaines phrases. Vous pouvez aussi choisir de partager cette voix sur les appareils compatibles, vous n’aurez pas à répéter toute la configuration.

Lorsque tout est prêt, vous pouvez accéder à votre Voix Personnelle en tapotant trois fois sur le bouton latéral ou home puis en tapotant sur “Live Speech”. De là, vous pouvez saisir ce que vous voulez sur le clavier ou sélectionner l’une de vos phrases favorites.

Vous pourrez faire lire ainsi du texte dans les appels conventionnels et FaceTime avec votre propre voix grâce à la fonction Live Speech d’iOS 17 ou laisser votre téléphone lire votre texte à haute voix pour ne pas avoir à parler. Tout ce que vous tapez dans cette fonction peut être lu à voix haute.

Les possibilités sont infinies avec cette Voix Personnelle, pour peu que vous parliez anglais. En effet, actuellement, la fonction n’est pas disponible dans d’autres langues.

Voix Personnelle est-elle sécurisée sur iOS ?

On peut facilement imaginer que quelqu’un télécharge votre voix et l’utilise pour appeler vos parents et leur demander de l’argent, par exemple. Apple maintient que “la fonctionnalité d’accessibilité de langage utilise le machine learning sur l’appareil pour garder les données des utilisateurs privées et sécurisées”.