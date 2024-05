Apple préparerait un iPhone beaucoup plus fin

Une version plus mince et plus onéreuse pourrait remplacer le modèle Plus en 2025. À quoi pourrait-elle ressembler selon vous ?

Réinvention de l’iPhone : plus mince et plus élégant

Apple, toujours soucieuse d’innovation, se prépare à révolutionner une fois de plus le monde de la téléphonie mobile. Selon les informations reçues, une version “nettement plus mince” de l’iPhone est en cours de développement.

Un changement notable dans le design

Sans avoir encore verrouillé le design définitif, Apple envisage diverses options, y compris un châssis en aluminium. S’inspirant de l’évolution radicale que représentait l’iPhone X, le futur iPhone pourrait afficher un design révolutionnaire caractérisé par un dispositif de caméra avant amélioré, jumelé à des capteurs Face ID, le tout enveloppé dans une petite ouverture en forme de pilule. Même l’emplacement de l’ensemble des caméras arrière pourrait être déplacé au centre du téléphone, ce qui réduit la possibilité de recouvrir accidentellement les lentilles.

Un éventuel successeur de l’iPhone Plus

Ce nouveau modèle plus mince pourrait être destiné à remplacer le Plus dans la gamme d’iPhone. Cependant, il est important de noter que le prix de cette nouvelle version pourrait être supérieur à celui de l’iPhone Pro Max, qui commence à 1 200 $.

Vers des technologies de pointe

Les Apple iPhone de cette année semblent plus axés sur les améliorations en matière d’intelligence artificielle que sur de grands changements dans le design physique. Cependant, la possibilité d’un nouveau bouton tactile sur le côté pour un contrôle amélioré de l’appareil photo est envisagée. Quant à ceux qui souhaitaient un retour aux écrans plus petits, ils seront malheureusement déçus. “J’ai parfois la nostalgie de mon iPhone 5,” pourrait-on entendre certains dire avec émotion.