Apple iMessage a une fonction de marque-page cachée, bien pratique si vous avez l'habitude d'échanger des liens via l'app native iOS. Présentation.

Quand vous pensez à iMessage, vous pensez probablement d’abord à ses effets plein écran très cool ou aux réactions emoji. Une fonctionnalité à laquelle personne en pense, cependant, c’est le marque-page. Il s’avère que iMessage dispose d’une telle fonction cachée permettant de garder plus facilement la trace des liens que les gens peuvent partager avec vous. Malheureusement, cette fonction est enfouie dans une option pour le moins obscure. Daring Fireball l’a découverte récemment et tout le monde peut désormais l’utiliser.

Lorsque vous recevez un lien dans iMessage, tapotez et restez appuyé, puis tapotez sur le bouton Épingler dans le petit menu qui apparaît. Cela va ajouter le lien à la page de démarrage de Safari pour y revenir rapidement et l’ajouter aux marque-pages pour un accès rapide. Il suffit donc de deux tapotements pour enregistrer un lien pour plus tard.

Dans la page de démarrage de Safari sur votre iPhone, vous verrez tous les liens dans la section “Partagé avec vous”. Une icône en forme d’épingle apparaît sous chacun de ces marque-pages, ce qui permet d’identifier facilement les liens ainsi sauvegardés. Vous pouvez épingler des liens que vous avez envoyés ou reçus, il suffit qu’ils soient dans iMessage.

Pour retrouver les liens épinglés dans l’app Messages, ouvrez la conversation dans laquelle le lien a été épinglée et saisissez le nom du contact en haut. Cela va ouvrir l’écran contact. Vous pouvez faire défiler jusqu’à la section Épingles pour visualiser tous les marque-pages iMessage de cette discussion. Vous ne verrez que les épingles des conversations à deux ici. Si vous avez épinglé un lien depuis une conversation avec votre ami, il n’apparaîtra pas dans la section Épingles de n’importe quel autre chat. La collection complète de tous ces iMessages marqués n’apparaît que dans Safari.