Apple pourrait offrir un crédit de reprise plus élevé pour les anciens iPhone durant les deux prochaines semaines

Selon Mark Gurman, cela est uniquement possible si vous échangez contre un modèle d'iPhone 15. Et uniquement aux États-Unis et au Canada. Qu'en pensez-vous de cette possibilité d'échange ?

Vous vous accrochez à votre modèle d’iPhone depuis trop longtemps ? Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple propose une offre séduisante qui pourrait vous faire changer d’avis. Ce pourrait être le moment idéal pour passer enfin à un modèle plus récent.

Dès la semaine prochaine, Apple offrira un peu plus que d’habitude pour certains modèles d’iPhone échangés, affirme Gurman. Cette information reste à confirmer par la compagnie elle-même, qui n’a pas encore commenté cette promotion sur le point de démarrer aux États-Unis et au Canada.

Cette offre serait proposée en magasin aux clients qui souhaiteraient utiliser leur crédit pour “tout modèle de la gamme iPhone 15”, rapporte Gurman. Ce programme serait actif depuis le lundi de la semaine prochaine et jusqu’au 3 juin.

Starting Monday in the U.S. and Canada, you’ll get an iPhone trade in value boost at Apple retail stores if you use the credit towards an iPhone 15/Pro/Plus/Max. This will last till June 3rd.

— Mark Gurman (@markgurman) May 18, 2024