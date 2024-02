Voici le successeur du Nitro Deck de CRKD : la manette Neo S sans fil au style NES

La manette de jeu avec neuf designs différents, dont certains inspirés par la nostalgie de Nintendo, sortira en avril.

CRKD dévoile le Neo S, un nouveau contrôleur

CRKD, fabricant du populaire Nitro Deck pour la Nintendo Switch, a annoncé jeudi le lancement d’un nouveau gamepad conçu pour une variété d’appareils, y compris la Switch, les PC, les appareils mobiles et les téléviseurs intelligents. Le CRKD Neo S est une représentation modernisée du contrôleur NES, avec une technologie sans fil et un prix de vente de 50$.

We wanted a unique, premium & collectible controller… So, we made it. 👋 Meet NEO S, The Wireless Collectible Controller. 🛠️ Premium Build

📦 Feature Packed

— CRKD (@crkdgg) February 8, 2024

Un gamepad inspiré de la nostalgie Nintendo

De ce qui a fait le succès du Nitro Deck, le CRKD Neo S inclut deux joysticks à effet Hall avec des dessus interchangeables, une D-pad, quatre boutons d’action, des gâchettes, des boutons arrière personnalisables et des vibrations ajustables. Des détails qui nous rappellent la Switch dans sa “forme finale et véritable”, selon les dires de la marque.

Des designs créatifs en couleurs diverses sont proposés par la marque, dont certains s’inspirent du rétro gaming de Nintendo. Par exemple, la teinte dorée rappelle les Game & Watch et le Famicom original de Nintendo avec leur emblématique thème rouge et or. Le transparent Neo S évoque les variantes de la manette Nintendo 64 et de la console portable Game Boy Color.

Un objet aussi esthétique que fonctionnel

Cette manette inspirée par l’esthétique traditionnelle japonaise wabi-sabi, est décrit par CRKD comme une “déclaration” et une “œuvre d’art”. Un principe défendu par le directeur créatif de CRKD, POPeART, qui prône l’imperfection, l’impermanence et l’inachèvement. Selon ses mots, “Rien ne dure, rien n’est fini, et rien n’est parfait.”

En plus de son aspect fonctionnel, la société a également l’espoir que le Neo S se positionne comme un objet de collection. Son application mobile permettra de suivre vos produits enregistrés, de fournir une preuve numérique de propriété et d’afficher le « rang de rareté » de l’accessoire.

Toutes ces versions du Neo S ont un prix uniforme de 50$ et sont disponibles en précommande sur le site de CRKD. La livraison est prévue pour avril.