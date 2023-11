Univers cinématographique Nintendo : Zelda et Super Mario Bros sont-ils connectés ?

L'annonce d'un film sur The Legend of Zelda, peu de temps après le succès du film Super Mario Bros, laisse présager l'existence d'un univers cinématographique Nintendo. Est-ce bien ce qui est en train de se profiler ?

Tl;dr Un film sur la “Légende de Zelda” suit le succès du film “Super Mario Bros”.

Malgré des univers différents, une connexion est envisageable.

Les adaptations précédentes des jeux Nintendo ont été des échecs.

Un film “Super Smash Bros” pourrait réunir les deux univers.

Un nouvel univers cinématographique Nintendo ?

Après le succès phénoménal du film Super Mario Bros, grossissant $1.36 milliards au box-office mondial, l’annonce d’un film basé sur le jeu La Légende de Zelda suggère l’émergence d’un univers cinématographique Nintendo. Mais est-ce vraiment le cas ?

Deux univers distincts

Il est important de noter que les univers de Mario et de Zelda sont distincts. D’une part, Mario et la princesse Peach vivent dans le royaume Champignon et voyagent à travers différents mondes. D’autre part, Zelda parcourt des milliers d’années dans le royaume d’Hyrule, suivant différentes incarnations de Link et Zelda.

De plus, Zelda et Mario ont été créés par différentes compagnies de production, ce qui rend la perspective d’un univers partagé plus complexe. Cependant, The Legend of Zelda et Super Mario Bros pourraient potentiellement se réunir à Hollywood.

Des adaptations réussies

Le succès de Super Mario Bros a marqué un tournant pour Nintendo qui a longtemps été réticent à céder les droits d’adaptation de ses propriétés. Le réalisateur Shigeru Miyamoto, créateur de Zelda et de Mario, a expliqué que Nintendo craignait les échecs passés des adaptations de ses propriétés intellectuelles.

Grâce à une collaboration étroite avec Nintendo, Illumination a réussi à produire un film Super Mario Bros qui n’est pas seulement une adaptation, mais une véritable célébration de Mario. Fort de ce succès, Nintendo a décidé de poursuivre prudemment avec d’autres adaptations, dont un film en prises de vue réelles sur La Légende de Zelda.