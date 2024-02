Une nouvelle adaptation manga en live-action par Netflix, un K-Drama très attendu !

Une série manga très populaire va être adaptée en une série K-drama d'horreur en live-action sur Netflix en 2024, avec une petite surprise. Quel pourrait être ce twist inattendu ?

Tl;dr Netflix prépare une adaptation K-drama d’un manga populaire.

La série s’appelle Parasyte: The Grey et sortira en 2024.

Parasyte: The Grey est une histoire originale basée sur l’univers de Parasyte.

La série sera réalisée par Yeon Sang-ho et mettra en vedette Jeon So-nee.

Netflix : une nouvelle adaptation manga en K-drama

Netflix, réputée pour ses adaptations de manga et d’anime en films et séries, se lance dans une nouvelle entreprise audacieuse. Dans le passé, si certains de ces projets n’ont pas rencontré le succès escompté, d’autres, tels que Alice in Borderland et la première saison de One Piece, ont prouvé la pertinence de telles adaptations.

Parasyte : un manga culte revient en K-drama

Parasyte, la série manga acclamée par la critique, écrite par Hitoshi Iwaaki et publiée entre 1989 et 1994, va bénéficier d’une adaptation en K-drama. La série, intitulée Parasyte: The Grey, sera dirigée par Yeon Sang-wo et est prévue pour 2024. Le rôle principal sera tenu par Jeon So-nee, principalement connue pour Our Blooming Youth et When My Love Blooms.

Parasyte: The Grey : une adaptation originale

Il est important de noter que Parasyte: The Grey ne sera pas une simple reprise du manga. Elle s’appuiera sur l’univers créé par Hitoshi Iwaaki pour développer une histoire originale, avec de nouveaux personnages et un cadre différent. Cette démarche offre une nouvelle interprétation du manga, tout en évitant les comparaisons directes avec les adaptations précédentes.

Le potentiel de Parasyte: The Grey

Yeon Sang-ho, le réalisateur de Parasyte: The Grey, a déjà réalisé des films et des séries de grande qualité, tels que JUNG_E, Hellbound et Peninsula. Son expérience dans l’horreur, la science-fiction et la philosophie en fait un choix prometteur pour une série aussi complexe que Parasyte.