Alice in Borderland reviendra “prochainement” sur Netflix

Netflix commande une troisième saison pour la série télévisée Alice in Borderland, une adaptation du manga éponyme d'Haro Asô.

Kento Yamazaki et Tao Tsuchiya reprendront leurs rôles dans la troisième saison de la série télévisée Alice in Borderland pour Netflix, qui sera à nouveau réalisée par Shinsuke Sato.

You may draw another card. 🃏 Alice in Borderland will return for Season 3! pic.twitter.com/7nftpDq632 — Netflix (@netflix) September 27, 2023

Pour l’instant, la carte du Joker est apparue sur les réseaux sociaux, décrétant le retour triomphal d’Alice in Borderland. Les fans peuvent s’attendre à des montagnes russes pleines d’adrénaline alors que l’adaptation sur le petit écran continue d’explorer les thèmes profonds de l’humanité, du sacrifice et de la quête d’une existence pleine de sens.

Alice in Borderland, le succès japonais de Netflix

En décembre 2020, quand la première saison d’Alice in Borderland a commencé à être diffusée sur Netflix, elle s’est hissée dans le top 10 des meilleures séries dans plus de 70 pays, gagnant ainsi sa place de sensation mondiale. Les critiques et les téléspectateurs ont été enthousiasmés, la série ayant obtenu un score d’audience impressionnant de 96% sur le site d’évaluation Rotten Tomatoes. À la suite de ce succès, l’attente de la deuxième saison a été très forte. Lorsque la deuxième saison a été lancée en décembre 2022, elle s’est hissée dans le top 10 des meilleures séries dans plus de 90 pays, se classant même numéro un dans 17 d’entre eux.

Au Japon, elle a occupé la première place pendant 14 jours consécutifs. Plus remarquable encore, quatre semaines seulement après sa sortie, la deuxième saison s’est retrouvée en tête du top 10 dans plus de 90 pays. Pour mémoire, Alice in Borderland suit l’histoire d’Arisu après qu’il ait été transporté dans un univers parallèle dans lequel il doit jouer et gagner des jeux pour rester en vie. Les jeux sont divisés en quatre catégories représentées par les couleurs d’un jeu de cartes.