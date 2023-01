La série Alice in Borderland aura-t-elle droit à une troisième saison ?

Alice in Borderland aura-t-elle droit à une saison 3 ? Le manga original a déjà deux spin-off, une bonne base de travail.

La série Alice in Borderland, sur Netflix, est un succès planétaire. Et cela tient à plusieurs raisons. N’hésitez pas à la découvrir si vous ne connaissez pas. Si vous avez regardé et que vous êtes arrivé(e) au bout de la saison 2, vous vous demandez peut-être si Arisu poursuivra son aventure dans une troisième saison. ATTENTION SPOILERS !

Alice in Borderland aura-t-elle droit à une saison 3 ?

À l’heure d’écrire ces lignes, la suite de la série Alice in Borderland n’a pas encore été officialisée, mais la fin de la saison 2 laisse clairement entrevoir une possibilité de suite. La question étant désormais : saison 3, spin-off, autre, que pourrait bien prévoir Netflix ?

À la toute fin du dernier épisode de la saison 2, alors que tout semble terminé, une image suggère tout le contraire. Arisu se réveille dans un hôpital aux côtés de celles et ceux qu’il a croisés dans Borderland. Il n’a aucun souvenir dans son séjour dans le jeu. Mais dans les dernières secondes, un plan montre une table, des cartes sur cette table, et le vent qui les fait toutes s’envoler, toutes sauf celle du Joker.

Simple clin d’œil ou véritable message ? Le Joker aime tromper le monde et les gens, et les cartes sont très importantes dans la série. L’apparition de cette dernière signifie-t-elle que le jeu n’est pas terminé ? Si une saison 3 devait voir le jour, il est fort possible qu’elle commence par là.

Le manga original a déjà deux spin-off, une bonne base de travail

Dans tous les cas, une chose est sûre, le manga sur lequel se base la série Alice in Borderland s’achève exactement de la même manière. Mais celui-ci a donné naissance à deux spin-off. Le premier, Alice in Border Road, raconte les aventures d’une lycéenne introvertie qui est envoyée dans un Japon en ruine post-apocalyptique. Avec des compagnons d’infortune rencontrés ici et là, ils doivent participer à des jeux mortels. Si cela ressemble à la série originale, l’histoire, elle, est bien différente.

L’autre spin-off papier est davantage une suite. Dans Alice in Borderland : Retry, on retrouve un Arisu adulte, marié et sa femme Yuzuha s’apprête à accoucher. Mais Arisu se retrouve de nouveau dans Borderland. Et de nouveau, il doit participer à des jeux pour rester en vie. L’histoire tient en deux volumes seulement. Difficile d’imaginer une saison 3 en bonne et due forme avec ce contenu, mais ce pourrait être une fin à la série Netflix.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que les manga Alice in Borderland, Alice in Border Road et Alice in Borderland : Retry sont disponibles en français chez votre libraire préféré.