Uncoupled : Netflix annule la dramédie gay avec Neil Patrick Harris

Netflix a décidé de ne pas renouveler Uncoupled.

L’annulation d’Uncoupled par la plateforme de streaming Netflix n’est pas vraiment surprenante dans la mesure où la série télévisée était à peine présente dans le classement hebdomadaire des dix meilleures séries de Netflix, faisant une seule apparition à la sixième place après sa sortie le 29 juillet dernier. A noter que les séries d’une demi-heure sont désavantagées dans le système de classement employé par Netflix, qui mesure les heures de visionnage.

Netflix is not proceeding with a second season of ‘Uncoupled,’ its comedy series from ‘Emily in Paris’ creator Darren Star and ‘Modern Family’ veteran Jeffrey Richman https://t.co/lyJhCuOl1s

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 14, 2023