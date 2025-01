Ubisoft reporte à nouveau Assassin’s Creed Shadows : un développement sous pression

Assassin’s Creed Shadows sortira finalement en mars 2025, un nouveau report qui illustre les tensions créatives et organisationnelles au sein d’Ubisoft.

Tl;dr Assassin’s Creed Shadows est une nouvelle fois reporté, avec une sortie désormais prévue le 20 mars 2025, pour améliorer la qualité et intégrer les retours des joueurs.

Ce report intervient dans un contexte difficile pour Ubisoft, marqué par des fermetures de studios, des licenciements massifs et des performances financières décevantes.

Ubisoft envisage des réductions de coûts significatives et explore des options stratégiques, tout en tentant de se repositionner sur le marché.

Un nouveau report pour Assassin’s Creed Shadows

Attendu pour le 14 février 2025, Assassin’s Creed Shadows sortira finalement le 20 mars 2025. Ce report fait suite à un premier décalage de sa date de sortie initiale, prévue le 12 novembre 2024. Ubisoft justifie ce délai supplémentaire par la nécessité d’améliorer la qualité du gameplay et d’intégrer les retours des joueurs recueillis ces trois derniers mois. Yves Guillemot, PDG de l’éditeur français, affirme que cet ajustement vise à offrir une expérience de jeu optimale dès le lancement. Ce choix montre une volonté de consolider la confiance d’une communauté de fans de plus en plus engagée.

Un contexte financier et stratégique difficile

Ce report intervient dans un climat économique compliqué pour Ubisoft. En 2024, l’entreprise a subi une série de revers, avec la fermeture de studios, l’arrêt de plusieurs jeux et des licenciements massifs. L’échec commercial de Star Wars Outlaws et l’abandon de XDefiant ont aggravé la situation. Les actions de l’entreprise ont chuté à leur niveau le plus bas en dix ans en septembre dernier. Ubisoft envisage désormais une révision stratégique majeure, évoquant même une possible acquisition par Tencent, géant chinois du jeu vidéo.

Des mesures drastiques pour réduire les coûts

Ubisoft prévoit des réductions de coûts significatives, à hauteur de 200 millions d’euros d’ici l’exercice 2025-2026. Parmi ces mesures, l’entreprise a fermé trois studios situés dans des zones à coûts élevés, tout en arrêtant définitivement XDefiant en décembre. Ces décisions s’inscrivent dans un effort de rationalisation destiné à améliorer sa rentabilité. Malgré tout, Ubisoft continue de miser sur ses licences phares pour maintenir son attractivité auprès des investisseurs.

Un avenir incertain mais stratégique

Face à ces turbulences, Ubisoft tente de se repositionner. L’éditeur français a récemment renoué avec Steam, rendant Star Wars Outlaws disponible sur cette plateforme après une période d’exclusivité pour l’Epic Games Store. Cependant, l’accueil mitigé de certains titres, comme Assassin’s Creed Origins après un problème technique sur Windows, complique cette relance. Ubisoft a également annoncé une revue stratégique supervisée par des conseillers externes et des membres indépendants de son conseil d’administration. Reste à voir si ces efforts permettront à la société de stabiliser sa situation et de renforcer son avenir.