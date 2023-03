Ubisoft Forward : un retour en 2023 avec un événement physique

L'événement Ubisoft Forward de l'été est daté.

Après avoir confirmé sa non-participation à l’E3 2023, l’éditeur français Ubisoft annonce la tenue de son désormais traditionnel Ubisoft Forward en présentiel pour la première fois à partir du 12 juin prochain à Los Angeles

✨SAVE THE DATE ✨ Join us on June 12 at 10 AM PST for #UbiForward live from Los Angeles, for game updates and reveals! 👉 https://t.co/OHJXAPwlmg — Ubisoft (@Ubisoft) March 28, 2023

Il n’y a pas d’autres détails dans l’immédiat, mais les événements Ubisoft Forward précédents ont été diffusés sur YouTube et Twitch. La durée n’est pas encore connue.

Revivez le Ubisoft Forward de septembre 2022

Le dernier Ubisoft Forward s’est tenu en septembre 2022 et a évoqué Assassin’s Creed Mirage, une plateforme pour de futurs jeux appelée Assassin’s Creed Infinity et, étonnamment, plus d’informations sur le tristement célèbre Skull & Bones. Ubisoft a retardé Skull and Bones à plusieurs reprises au fil des ans, le dernier report ayant été annoncé en janvier dernier pour des raisons qui incluaient l’amélioration et l’équilibrage de l’expérience du jeu. Lors de cette même annonce, Ubisoft a également précisé que la nouvelle date de sortie de Skull and Bones et plus d’informations sur les phases de test devraient être communiquées très bientôt.

Il est probable que nous ayons des informations sur Skull and Bones lors de la présentation d’Ubisoft Forward en juin prochain. Assassin’s Creed Mirage sera probablement également présenté, peut-être avec des informations mises à jour sur une éventuelle date de sortie. Un rapport datant de décembre 2022 indiquait qu’Ubisoft visait un lancement d’Assassin’s Creed Mirage au mois d’août.