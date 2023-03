Ubisoft renonce à l’E3 2023

Pas d'E3 2023 pour l'éditeur français Ubisoft.

Si l’agence d’évènementielle ReedPop a l’ambition de relancer l’E3 avec un véritable retour aux sources pour l’édition 2023 dans le Convention Center de Los Angeles, les grands noms du milieu refusent tour à tour d’y participer. Après Nintendo et Microsoft, Ubisoft communique officiellement sur sa non-participation au salon américain qui était jadis connu pour être le plus grand événement dédié aux jeux vidéo.

Ubisoft has backed out of E3 2023, weeks after announcing it would attend the expo.

The company will instead hold its own Ubisoft Forward Live event on June 12 in Los Angeles.https://t.co/1P2TFvmruH pic.twitter.com/DrcLY2W6SM

— VGC (@VGC_News) March 27, 2023