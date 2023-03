Microsoft officialise son absence dans les allées de l’E3 2023

Microsoft officialise son absence à l'E3 2023. Le géant américain organisera tout de même un événement virtuel le 11 juin.

Lorsque l’E3 fera son retour en juin prochain au Los Angeles Convention Center pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, Microsoft ne sera pas présent dans les allées. “Nous avons hâte d’organiser notre Xbox Games Showcase le 11 juin et nous partagerons davantage de détails plus tard”, expliquait un porte-parole Xbox à IGN tout récemment. “Nous sommes aussi impatients de co-diffuser notre événement dans le cadre de l’E3 Digital et nous ne serons pas dans les allées de l’E3.”

Microsoft officialise son absence à l’E3 2023

La question de la présence, ou plutôt de l’absence, de Microsoft à l’E3 2023 a commencé à circuler au début du mois de février lorsque IGN rapportait que l’entreprise, tout comme Sony et Nintendo, ne serait pas présente physiquement sur le salon. Il y avait cependant un petit espoir que la firme de Redmond pourrait tout de même être de la partie, après de l’entreprise avait annoncé qu’elle proposerait une présentation dédiée à Starfield le 11 juin, le jour-même du lancement de la Digital Week de l’E3. La décision du géant américain de ne pas être présent physiquement à l’E3 survient après celle de Nintendo, le mois dernier, de ne pas participer du tout. Sony, de son côté, n’a pas encore officialisé sa présence, ni son absence.

L’absence non pas d’un, non pas de deux, mais des trois principaux fabricants de consoles de jeux vidéo à l’E3 en physique est un revers d’importance pour l’Entertainment Software Association (ESA) qui organise l’événement. Le salon a perdu énormément de sa superbe depuis 2019, lorsque l’ESA avait fait fuiter, par inadvertance, les informations de contact de plus de 2 000 journalistes, analystes et créateurs de contenu. La pandémie et l’émergence d’événements concurrents comme le Summer Game Fest n’ont pas (encore) permis à l’E3 de regagner ses lettres de noblesse. Espérons que la tendance s’inversera.