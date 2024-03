Ubisoft+ Classics : l’abonnement autonome débarque sur les consoles PlayStation !

Avec plus de 50 jeux à votre disposition, vous pourrez profiter de titres comme Assassin's Creed Valhalla ou encore Far Cry 6.

Tl;dr Ubisoft+ Classics disponible sur consoles PlayStation.

Le service propose plus de 50 jeux Ubisoft.

Abonnement à 8 dollars par mois.

Ubisoft+ Premium à 18 dollars non inclus.

Ubisoft+ Classics fait son apparition sur PlayStation

Les adeptes de PlayStation peuvent désormais accéder aux titres renommés d’Ubisoft grâce à l’offre Ubisoft+ Classics. Ce service de souscription dédié offre le choix parmi une sélection de plus de 50 jeux provenant du riche catalogue de l’édition.

Une vaste collection pour les amateurs d’Ubisoft

La collection comprend notamment des titres emblématiques comme Far Cry et Assassin’s Creed, mais aussi des perles moins connues et tout aussi brillantes comme “Immortals Fenyx Rising”, “Child of Light” ou “Valiant Hearts: The Great War”. Les joueurs peuvent donc plonger dans l’univers varié des créations d’Ubisoft, des mondes ouverts fascinants aux aventures émotionnelles poignantes, jusqu’aux confins de l’univers.

Abonnement flexible

Cette offre de souscription s’établit à un tarif raisonnable de 8 dollars par mois. Pour les super-fans d’Ubisoft, cette offre représente une excellente opportunité de profiter pleinement du répertoire étendu de l’éditeur sans la myriade de suppléments qu’offre un abonnement PS Plus.

Il existe également un niveau supérieur, Ubisoft+ Premium, qui pour 18 dollars par mois, donne accès aux éditions premium du catalogue entier et à d’autres avantages. Toutefois, ce service plus coûteux n’est actuellement disponible que pour Xbox, Amazon Luna et PC.

Réserve sur le multijoueur

Néanmoins, Ubisoft+ Classics ne semble pas comprendre de composant multijoueur en ligne pour des jeux comme Rainbow Six Siege. Pour cela, les joueurs devront adhérer à un abonnement PS Plus. Nous avons contacté Ubisoft pour obtenir des précisions sur ce point.