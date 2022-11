Twitter pourrait proposer un système de paiement natif

Twitter pourrait se doter de son propre système de paiement. Elon Musk voit grand, très grand pour le réseau.

En 2021, Twitter avait lancé une fonctionnalité native permettant de faire des dons, pour que les utilisateurs puissent envoyer de l’argent aux créateurs, mais celle-ci doit être reliée à un processeur de paiement tiers pour fonctionner. Si la vision d’Elon Musk pour son réseau devient réalité, Twitter pourrait bientôt disposer de son propre système de paiement.

Le nouveau propriétaire et PDG temporaire discutait de ses projets concernant la plateforme dans une session de questions-réponses sur Spaces pour les publicitaires. Parmi les différentes choses qu’il a révélées, il serait question de permettre aux utilisateurs de connecter leurs comptes en banque à Twitter pour pouvoir envoyer de l’argent. Il faudra certainement patienter un long moment avant qu’une telle fonctionnalité soit opérationnelle, si cela devait voir le jour, évidemment, mais The New York Times confirme que l’entreprise a déposé une demande pour pouvoir traiter des paiements auprès du Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor (FinCEN) la semaine dernière.

Elon Musk voit grand, très grand pour le réseau

Dans la discussion, Elon Musk évoquait la fonctionnalité en relation avec les créateurs. Il expliquait le besoin du site à activer la monétisation pour les créateurs, pour les inciter à publier leurs travaux sur la plateforme. “Maintenant, nous pouvons dire que, OK, vous avez une balance positive sur votre compte, voulez-vous envoyer de l’argent à quelqu’un d’autre sur Twitter ?” Il discutait aussi de la manière dont les utilisateurs pourront retirer de l’argent de Twitter en liant leur compte en banque, laissant donc supposer un système similaire à PayPal, qu’il a aidé à financer. L’entreprise pourrait même offrir un “compte extrêmement attrayant”, ainsi que des cartes de crédit et de débit, si les choses se passent bien.

Mais tout ceci n’est que l’une des nouveautés envisagées pour le réseau. L’abonnement Twitter Blue à 8 $ par mois offrant aux utilisateurs l’accès à la vérification instantanée fut parmi les premières modifications implémentées depuis le rachat. Twitter vérifiera toujours les entités gouvernementales, les célébrités, les éditeurs et autres figures publiques avec une seconde étiquette “officiel”, si Elon Musk ne change pas d’avis, mais la coche bleue est désormais réservée aux abonnés payants.