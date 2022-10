Elon Musk envisage la certification comme un avantage dans l’abonnement Twitter Blue

L'abonnement Twitter Blue pourrait devenir obligatoire pour être certifié et le tarif de ce dernier passerait à 20 $ par mois.

Avec Elon Musk dans le fauteuil du grand patron, Twitter prévoit de faire passer le tarif de son abonnement Blue de 5 $ à 20 $ par mois et de le rendre obligatoire pour les utilisateurs certifiés. C’est tout du moins ce qu’annoncent Casey Newton de Platformer et The Verge. Si cette information est avérée, les utilisateurs certifiés – qu’il s’agisse de célébrités, politiques, journalistes ou autre – devront s’abonner au service dans les 90 jours, faute de quoi ils perdront la petite coche bleue à côté de leur pseudonyme. Et les employés qui travaillent sur le projet auraient été informés qu’ils seront licenciés s’ils n’implémentent pas ces changements avant le 7 novembre.

L’abonnement Twitter Blue pourrait devenir obligatoire pour être certifié

Twitter avait lancé son abonnement Blue l’année dernière aux États-Unis à 3 $ par mois, mais en juillet dernier, le tarif était passé à 5 $. Ce service offre aux abonnés un certain nombre de fonctionnalités comme les icônes personnalisées ou, plus récemment, la possibilité de modifier les tweets. L’entreprise n’a pas révélé le nombre d’abonnés actuels à Blue, les revenus que le service génère ou le moindre autre détail à ce sujet, mais la vaste majorité des revenus de l’entreprise (89 %) provient encore de la publicité, selon Investopedia.

et le tarif de ce dernier passerait à 20 $ par mois

Elon Musk a annoncé ce changement tout récemment, tweetant que “tout le processus de vérification est en pleine mutation actuellement”. Comme Casey Newton le précise, le compte Twitter @verified suit actuellement 428 000 comptes qui portent la petite coche bleue, une fraction plutôt minime des 206 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement.

Et nombre de ces personnes ont tweeté à propos de cette évolution. La plupart d’entre eux ne veulent pas débourser 20 $ pour garder leur statut de compte certifié. Et dans le même temps, certains utilisateurs ont indiqué que ce nouveau système pourrait faire augmenter les problèmes de bots et de spam qu’Elon Musk déteste sur le réseau. “L’intérêt de la certification Twitter est d’être utile pour pouvoir vérifier que les déclarations proviennent bien d’eux”, tweetait la cosmologiste et auteure Katie Mack. “Il est censé aider à combattre la désinformation, pas être un symbole de statut social.”

Elon Musk est fort occupé ces derniers jours en tant que “chief twit”. Il aurait déjà demandé un grand nombre de licenciements, selon The New York Times. Le patron de SpaceX et Tesla aurait enfin ordonné à ses managers de commencer à préparer des listes d’employés à licencier.