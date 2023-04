Twitter ajoute la coche bleue aux comptes des personnalités décédées, ainsi qu'à certains comptes très populaires.

Lorsque Elon Musk avait annoncé que Twitter allait commencer à faire payer la certification, il déclarait que le système précédent était “pourri”. Aujourd’hui, quelques jours seulement après avoir mis fin à ce même système, Twitter commence à remettre la coche bleue de son propre chef à des utilisateurs et comptes de célébrités ayant plus d’un million d’abonnés. Parmi les utilisateurs qui ont reçu la certification, mais qui affirment ne pas avoir payé pour ce service, on trouve Neil Gaiman, l’acteur Ron Perlman et le Massachusetts Institute of Technology et le comique @dril.

Twitter ajoute la coche bleue aux comptes des personnalités décédées

“Pour les curieux, je ne suis pas abonné à Twitter Blue“, déclarait Neil Gaiman sur Twitter ce dimanche. “Je n’ai donné à personne mon numéro de téléphone. Cet endroit est vraiment devenu triste, du grand n’importe quoi.” D’autres célébrités ont exprimé des sentiments similaires. “Ah, ils m’ont eu. Je suis foutu”, publiait dril, avant de perdre cette même coche bleue, très probablement parce que Paul Dochney, qui gère le compte, a changé son nom d’affichage pour “slave to Woke”.

Nul ne sait vraiment combien d’utilisateurs ont ainsi été recertifiés. Ce vendredi, Elon Musk affirmait qu’il payait “personnellement” l’abonnement Twitter Blue de certaines célébrités, y compris LeBron James et Stephen King. De plus, les comptes qui ont un jour été ceux de Chadwick Boseman, Kobe Bryant et Anthony Bourdain, des personnalités qui sont décédées bien avant qu’Elon Musk rachète la plateforme, ont aussi été recertifiés pendant le week-end. Le même message apparaît si vous cliquez sur la coche bleue de l’un de ces comptes. “Ce compte est certifié parce qu’il est abonné à Twitter Blue et que son numéro de téléphone est validé.”

Ainsi qu’à certains comptes très populaires

On ne sait pas non plus si quelqu’un a payé pour certifier ces comptes ou si Twitter les offre gratuitement. La plateforme n’ayant plus de division dédiée aux relations publiques, impossible d’avoir une réponse officielle. En tous les cas, nombre de ceux qui ont reçu la coche bleue gratuitement sont en colère que Twitter suggère ainsi qu’ils paient pour Twitter Blue. Nul doute que ces histoires sont loin d’être terminées sous l’ère Elon Musk.