Trois mignons véhicules électriques Canoo transporteront les astronautes de la mission NASA Artemis 2 jusqu'à la fusée. L'occasion pour Canoo de mettre la lumière sur ses véhicules.

La startup spécialisée dans les véhicules électriques Canoo a réalisé sa première livraison pour la NASA. Cette semaine, trois Crew Transportation Vehicle (CTV) sont arrivés au Kennedy Space Center (KSC) en Floride. Bien que ces véhicules semblent avoir été pensés et conçus pour explorer la surface de la Lune, ces vans ont été imaginés pour transporter les astronautes sur les pas de tir du KSC, et cela commencera par la mission Artemis 2 de la NASA.

Selon le communiqué de Canoo, les vans, qui sont basés sur le véhicule existant de l’entreprise, peuvent transporter des astronautes en combinaison, ainsi que l’équipe d’aide de vol et tout l’équipement dont ils pourraient avoir besoin. “Ces véhicules ont un design intérieur et extérieur exclusifs qui offrira aux astronautes et à l’équipage confort et sécurité sur leur trajet de 15 km jusqu’au pas de tir du Kennedy Space Center“, déclarait l’entreprise, ajoutant qu’elle partagerait des clichés de l’intérieur de ces véhicules plus tard dans l’année.

La mission Artemis 2 verra la NASA lancer sa première mission habitée sur la Lune depuis la fin du programme Apollo en 1972. Quatre astronautes voyageront autour de notre satellite naturel pendant 10 jours. Dans le cadre de Artemis 2, la NASA prévoit de réaliser des tests additionnels de sa capsule Orion et de sa fusée Space Launch System (SLS) pour s’assurer que les deux véhicules sont suffisamment sûrs pour les futures missions habitées sur la surface lunaire.

En ce qui concerne Canoo, c’est une vraie chance pour le constructeur de susciter l’intérêt pour ses véhicules électriques. En mai 2022, l’entreprise avertissait ses investisseurs qu’elle manquait de cash. Depuis lors, elle a annoncé un accord avec Walmart pour fournir au géant du commerce pas moins de 4 500 véhicules électriques. L’entreprise a aussi livré un véhicule test à l’armée américaine. Mais même avec ces contrats, la route sera encore longue jusqu’à la sécurité financière.