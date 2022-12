L’US Army teste une version modifiée du pickup électrique de Canoo

Canoo a livré son nouveau Light Tactical Vehicle à l'US Army, un pickup électrique évolutif très intéressant.

Il y a quelques mois, la startup Canoo, spécialisée dans les véhicules électriques, déclarait manquer d cash. Depuis lors, les perspectives se sont grandement améliorées pour l’entreprise. En seulement deux jours dans le courant du mois de juillet, Canoo a annoncé un accord pour fournir quelque 4 500 véhicules électriques à Walmart et un autre avec l’US Army pour un véhicule test. Cette semaine, l’entreprise a partagé de nouvelles informations concernant son contrat avec le Pentagone, indiquant avoir livré un prototype de son nouveau Light Tactical Vehicle (LTV) à l’armée américaine.

Canoo a livré son nouveau Light Tactical Vehicle à l’US Army

Le LTV ressemble à une version modifiée du camion pickup de Canoo. Selon le fabricant, il intègre un Kevlar carbone pour une carrosserie plus durable sans augmenter le poids. Le LTV peut passer d’une configuration pickup à un camion à plateau, lui permettant de transporter des matériaux de construction ou de l’équipement tactique, par exemple. Il y a même une configuration furtive. Canoo explique que le LTV peut fournir jusqu’à 600 chevaux. Il est aussi équipé d’amortisseurs pneumatiques, un système de suspension surélevé et des pneus 32 pouces lui permettant de traverser des terrains difficiles.

Un pickup électrique évolutif très intéressant

L’armée américaine compte parmi les plus gros pollueurs de la planète. Elle a une empreinte carbone supérieure à celle d’environ 140 pays, y compris les premiers pays du monde comme la Suède et le Danemark. Début 2022, le Département de la Défense annonçait un plan zéro émission qui, parmi d’autres pistes, appelait l’armée à électrifier ses véhicules de combat et d’assistance. Bien qu’il n’y ait aujourd’hui aucune garantie que Canoo fasse partie de cette initiative, avoir l’US Army comme client est un sacré avantage pour la startup.

Espérons que cela permettra à l’entreprise de se relancer comme il se doit et d’assurer son avenir.