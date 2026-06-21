Toy Story 5 tranche enfin un mystère que les fans traînaient depuis 31 ans

Pixar confirme une vieille théorie sur Buzz

Les jouets se figent par instinct face aux humains

Toy Story 5 ferme un débat vieux de 31 ans

Trente et un ans plus tard, Pixar a enfin répondu à une question que pas mal de fans de Toy Story traînaient depuis le premier film. Pourquoi Buzz l’Éclair, persuadé d’être un vrai ranger de l’espace, se comportait-il malgré tout comme un jouet dès qu’un humain entrait dans la pièce ?

Un détail minuscule, resté en suspens pendant des décennies

Dans le premier Toy Story, toute l’idée comique autour de Buzz repose sur son illusion. Fraîchement sorti de sa boîte, il croit être en mission pour protéger la galaxie d’Empereur Zurg. Il ne comprend la réalité qu’après avoir vu une publicité à la télévision, un moment rude pour lui, mais traité la plupart du temps sur le ton de la comédie.

Le souci, ou plutôt le petit caillou dans la chaussure, venait d’ailleurs. Woody, Rex, Hamm, Slinky ou encore Monsieur Patate savent qu’ils sont des jouets, donc leur réflexe de se figer quand Andy revient paraît logique. Buzz, lui, pense être réel. Et pourtant, il se fige aussi. Il accepte même d’être manipulé par Andy en journée. Résultat ? Une théorie de fans qui a survécu à tous les épisodes suivants.

Toy Story 5 donne une réponse très claire

La réponse arrive dans Toy Story 5, au détour d’une scène comique avec un groupe de Buzz version high-tech. Dans une séquence située dans une zone d’expédition, ces différents Buzz avancent ensemble quand un employé approche. Tous se figent instantanément au sol.

Quand l’humain repart, les jouets reprennent vie. Et l’un des Buzz s’interroge lui-même sur ce réflexe. Un autre explique qu’ils doivent éviter les humains pour que cela ne se reproduise pas. En gros, Pixar valide la théorie la plus répandue depuis des années : les jouets se figent par instinct, qu’ils aient conscience ou non d’être des jouets.

Un clin d’œil qui ne parasite pas le film

Ce n’est pas la scène la plus émotive ni la plus lourde de conséquences de Toy Story 5. Et c’est précisément pour ça qu’elle fonctionne. Le studio n’en fait pas une révélation énorme, juste un petit verrou qu’on entend enfin sauter.

Bon, cette réponse n’était pas indispensable pour que le premier film tienne debout. Le mystère n’a jamais transformé Toy Story en film bancal, loin de là. Les suites avaient déjà rejoué à leur manière la blague du Buzz convaincu d’être un vrai ranger, sans revenir sur ce point précis.

Mais en refermant ce dossier maintenant, Pixar rappelle aussi quelque chose d’assez malin sur les grandes franchises. Le vrai fan service n’est pas forcément une grosse référence clignotante. Parfois, c’est juste une scène courte, bien placée, qui respecte la mémoire des spectateurs sans casser le récit. Et pour une saga qui vit autant dans les films que dans les discussions qu’ils provoquent, ce genre de détail compte quand même.