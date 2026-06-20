Toy Story 5 mise sur ses scènes post-générique, pas sur la nostalgie

Une scène règle le sort des Buzz connectés

L’autre relance le rap de Lilypad

Le vrai enjeu, c’est la fin de leur mission

Les scènes post-générique de Toy Story 5 ne servent pas juste à arracher un sourire. L’une d’elles donne une vraie conclusion aux Hi-Tech Buzz Lightyear, et ça change un peu la lecture du film. On n’est pas dans le simple bonus pour faire rester la salle assise jusqu’au bout.

Une vraie fin pour les Buzz connectés

Le morceau le plus important arrive au milieu du générique. Toy Story 5 y montre enfin ce que deviennent ces nouveaux Buzz, abandonnés au départ sur une île déserte après le crash d’un conteneur en pleine mer. Tout au long du film, leur trajet avance en parallèle de celui de Jessie, avec une idée assez claire, presque un peu inquiétante, ils partagent une forme d’esprit de ruche grâce au wi-fi et à leur technologie embarquée.

Après avoir bricolé un radeau avec des palettes et des débris du conteneur, ils rejoignent le continent, cherchent Star Command, puis croisent l’intrigue principale. Le Buzz Lightyear original finit même par devenir leur commandant quand il faut aider Jessie, Woody et Buzz à retrouver Lilypad.

Le film boucle aussi l’arc de Lilypad

Ce détour compte parce qu’il se greffe au grand final. Honteuse de ne pas avoir réussi à aider Bonnie à se faire de vrais amis, Lilypad se jette dans une boîte de dons. Les jouets la rattrapent pendant une séquence de poursuite sur un camion, lancés sur des dizaines de chevaux-jouets. C’est spectaculaire, mais le problème reste entier, ils sont perchés sur un camion lancé à pleine vitesse, sans moyen sûr d’en descendre.

C’est là que le film sort sa carte tech. Les Hi-Tech Buzz Lightyear ne sont pas seulement des figurines connectées, ce sont aussi des drones. Ils peuvent réellement voler. Et une fois tout le monde remis à sa place, la scène de milieu de générique révèle leur destination finale, après avoir compris que leur rôle est d’apporter de la joie à un enfant, ils descendent du ciel vers un élève seul dans une cour d’école, puis vers les mains d’autres enfants. Bref, leur mission trouve enfin un sens concret.

Puis Pixar termine sur une blague musicale

La dernière scène, elle, joue une autre partition. Quand le générique se termine, les jouets de Bonnie, notamment Rex, Dolly et Trixie, se mettent à chanter et sautiller sur le rap entendu plus tôt dans le film.

Cette blague vient d’une scène dans la chambre de Bonnie. Quand Jessie confronte Lilypad, la tablette prouve qu’elle écoutait tout, rejoue ses paroles, les traduit en espagnol, puis les transforme en morceau rythmé signé Rappin’ Cowgirl, Tryna Make Friends. Hamm, Buttercup, Forky et d’autres se laissent d’ailleurs embarquer malgré l’agacement de Jessie.

Pas de faux bêtisiers à la vieille manière de Pixar, donc. À la place, Toy Story 5 préfère un mini-épilogue utile et un dernier gag. Ce n’est pas énorme, mais ça dit quelque chose de la franchise, elle continue de tester la frontière entre émotion, techno et merchandising, jusqu’à glisser au passage une coque iPad officielle signée Belkin pour transformer la tablette en Lilypad.