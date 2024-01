Toutes les grandes plateformes de streaming sont compatibles avec le casque Apple Vision Pro, sauf Netflix

Pour le moment, le plus grand service de streaming ne choisit pas le casque d'Apple qui coûte 3 499 $.

Tl;dr L’Apple Vision Pro est lancée sans application Netflix intégrée.

Netflix permet un accès via le navigateur web du Vision Pro.

La plateforme de streaming ne prévoit pas de développer une application spécifique.

D’autres services de streaming ont adapté leurs applications pour l’Apple Vision Pro.

Un grand absent sur l’Apple Vision Pro

Vous venez de passer une nuit blanche à camper devant l’Apple Store en plein hiver, et déboursé la coquette somme de 3 499 dollars afin d’être parmi les premiers à obtenir l’Apple Vision Pro. Une fois chez vous, vous déballez avec excitation votre nouvelle acquisition à la recherche de l’expérience immersive tant rêvée. Vous installez vos plateformes de streaming favorites : Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Max. Cependant, une épine vous transperce le pied de désillusion : pas trace de l’application Netflix.

Netflix dit non à l’Apple Vision Pro

Et pour cause, “il n’y aura pas d’application Netflix pour l’Apple Vision Pro”, a rapporté Bloomberg. Pas même sa version pour iPad ne sera compatible avec la nouvelle technologie de la marque à la pomme. Alors, comment les utilisateurs du Vision Pro pourront-ils regarder leurs films et séries préférés sur ce casque hors de prix ?

Un accès par navigateur

“Nos membres pourront profiter de Netflix sur le navigateur internet du Vision Pro, de la même manière qu’ils le font sur Mac”, a déclaré Netflix. Si cette solution permet d’utiliser la plateforme de streaming, elle présente néanmoins quelques inconvénients. Par exemple, les amateurs de Netflix ne pourront pas profiter de contenu hors-ligne sur l’Apple Vision Pro, cette option n’étant disponible que via les applications Netflix.

Apple s’attendait à des réticences de la part des développeurs, réticents à investir du temps et des ressources pour un produit encore non éprouvé. La marque a donc facilité le portage des applications iPad existantes sur Vision Pro. Presque tous les grands services de streaming, y compris Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, et Max, ont soit créé une application Vision Pro, soit adapté leur application iPad. Seul Netflix a refusé.

Le grand absent

Alors que d’autres services de streaming tels que Discovery+, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX et MUBI ont adapté leur application pour l’Apple Vision Pro, Netflix, leader incontesté du streaming avec plus de 247 millions d’abonnés, manquera à l’appel. Disney+, et sans surprise Apple TV, vont même plus loin, en proposant du contenu spécialement créé pour le casque.