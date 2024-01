Ahsoka sur Disney+ : Lucasfilm prépare une deuxième saison

La série télévisée Ahsoka va revenir prochainement sur la plateforme de streaming Disney+ avec une saison 2.

Lucasfilm a récemment officialisé la mise en chantier de la deuxième saison de la série télévisée Ahsoka. Ce projet est piloté par Dave Filoni, protégé de George Lucas et co-créateur du personnage d’Ahsoka Tano. La première saison diffusée en exclusivité sur Disney+ a su captiver les fans de Star Wars, notamment grâce à l’introduction de Lars Mikkelsen en Grand Admiral Thrawn, l’antagoniste principal de cette partie de l’univers Star Wars.

Season 2 of #Ahsoka is officially in development with showrunner Dave Filoni. pic.twitter.com/5zRzOevut2

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) January 9, 2024