Précommandes ouvertes pour l’Apple Vision Pro (mais pas en France)

Le casque de réalité mixte coûtera aux acheteurs au moins 3,499 dollars et commencera à être expédié dès le 2 février.

Tl;dr Apple lance les précommandes de son casque “Vision Pro”.

Un système de personnalisation selon la morphologie de l’utilisateur.

Des accessoires optionnels augmentent considérablement le prix.

Compatibilité avec un million d’applications pour une immersion totale.

Apple ouvre les précommandes pour son casque “Vision Pro”

Apple a surpris le monde en annonçant enfin la disponibilité de son tant attendu casque de réalité mixte, le Vision Pro. Cette nouvelle révolution technologique peut désormais être précommandée aux États-Unis via le site web de la firme et ses nombreux magasins.

Le confort de l’utilisateur au cœur du design

Apple a conçu le Vision Pro avec un “système modulaire” pour permettre à chaque utilisateur de le personnaliser selon sa morphologie. Pour obtenir un ajustement parfait, les acheteurs intéressés devront scanner leur visage avec un iPhone ou un iPad utilisant Face ID lors de la précommande.

Une expérience sur mesure à un coût élevé

Cependant, cette technologie de pointe a un coût. Pour s’offrir le Vision Pro avec une capacité de stockage de 256 Go, il faudra débourser une somme d’au moins 3 499 dollars. Le prix passe à 3 699 dollars pour 512 Go de stockage et s’envole à 3 899 dollars pour 1 To.

Il est à noter que ceux qui ont besoin de correction visuelle peuvent ajouter des inserts optiques de la marque Zeiss lors de la précommande. De plus, le coût des accessoires peut considérablement alourdir la facture finale.

Une plongée dans un monde d’applications

Le casque de réalité mixte d’Apple est alimenté par visionOS. Il est compatible avec plus d’un million d’applications, permettant une immersion totale. Néanmoins, certains services populaires comme Netflix, YouTube et Spotify ne seront pas disponibles au lancement.