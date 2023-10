Toutes les annonces de l’événement Google Pixel

Si vous n'avez pas suivi l'événement Pixel de Google, voici un résumé de toutes les annonces importantes réalisées par le géant américain.

Hier, c’était au tour de Google de se prêter au jeu des annonces, hardware et software. Les Pixel 8 et 8 Pro étaient les stars du moment, mais il y avait aussi la Pixel Watch 2 et la version publique d’Android 14. Voici un résumé de tout ce qui a été présenté durant l’événement.

Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Avec la puce Tensor G3, la plus puissante du géant américain à ce jour, les Pixel 8 et 8 Pro sont de formidables machines, avec leur lot de fonctionnalités IA, bien évidemment. Cette puce permet à l’option Call Scren de déteter et filtrer encore davantage d’appels indésirables, d’améliorer la qualité des appels, et il y a même une version audio de la Gomme Magique pour effacer les sons non souhaités sur les vidéos. Google Assistant peut résumer les pages de sites web et mettre en avant les points importants. Et vous pouvez même avoir des résumés de tout ce que vous enregistrez avec l’app Enregistreur. La dictée vocale via Assistant est aussi bien plus efficace et rapide sur les Pixel 8.

Pour le reste, le Pixel 8 dispose d’un écran Actua de 6,2 pouce qui délivre des couleurs précises et vives, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 120 Hz. La luminosité, elle, atteint les 1 400 nits en HDR et 2 000 nits au maximum. Le module caméra arrière est amélioré. On retrouve un capteur principal de 50 MP avec Super Res Zoom jusqu’à 8x et un zoom optique 2x et un deuxième capteur 12 MP ultrawide avec autofocus et champ de vision à 125,8°. À l’avant, un capteur de 10 MP avec champ de vision de 95° et focale fixe.

Le Pixel 8 Pro reprend les mêmes caractéristiques pour la partie caméra, mais avec un autofocus pour le capteur frontal. Il y a cependant aussi un objectif ultrawide 48 MP Quad PD avec autofocus et un téléobjectif 48 MP Quad PD. De quoi prendre des photos et vidéos de toute beauté. L’écran du 8 Pro est un peu plus grand, 6,7 pouces, jusqu’à 1 600 nits en HDR et 2 400 nits au maximum. Son écran Super Actua affiche une définition de 1 344 x 2 992 pixels contre “seulement” 1 080 x 2 400 pixels pour le Pixel 8, et 489 PPI contre 428. Le Pixel 8 Pro pèse 213 grammes, le Pixel 8 187 grammes.

La sécurité est un l’un des axes mis en avant cette année. Sept années de mise à jour de l’OS, tant de sécurité que de fonctionnalités, avec cette génération. Les deux appareils disposent de bouton pour activer/désactiver la caméra et le micro, le VPN Google One est inclus sans surcoût et il y a aussi un coprocesseur Titan M2. Le tout avec protection anti-malware et anti-phishing et prise en charge des passkeys.

En ce qui concerne l’autonomie, Google annonce “plus de 24 heures” pour les deux modèles. Avec le Mode Économie d’Énergie Extrême, les appareils peuvent tenir jusqu’à 72 heures. Il y a par ailleurs la recharge rapide, permettant de récupérer 50 % en 30 minutes. Le Pixel 8 Pro est aussi équipé d’un capteur de température. Tous deux ont 128 Go de stockage dans leur version de base. Le Pixel 8 embarque 8 Go de RAM LPDDR5X, le Pixel 8 Pro 12 Go.

Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes, les premières livraisons sont attendues le 12 octobre. Le Pixel 8 démarre à 799 €, le Pixel 8 Pro à 1 099 €. À noter, pour toute précommande du Pixel 8, Google ajoute une paire de Pixel Buds Pro gratuitement. Précommandez le Pixel 8 Pro et vous aurez une Pixel Watch 2.

Pixel Watch 2

La Pixel Watch 2 dispose d’une certification IP68, d’un châssis en aluminium 100 % recyclé et est proposée en quatre couleurs : argent/bai, argent/porcelaine, noir mat/obsidienne et or champagne/noisette. Google s’est concentré sur quatre grands piliers pour cette version : santé, fitness, sécurité et productivité.

Il y a le capteur de fréquence cardiaque le plus avancé à ce jour chez Google, lequel fonctionne avec l’IA pour proposer des fonctions comme le suivi du sommeil, les notifications en cas d’anomalie, ou encore le score d’aptitude quotidienne. Avec son capteur de réponse corporelle et son capteur de température de la peau, la montre peut aussi aider à gérer le stress.

Pour le sport, on citera la détection automatique du démarrage d’une activité. Le Heart Zone Training utilise des prompts vocaux et haptiques pour vous guider dans vos propres zones de fréquence cardiaque, tandis que la fonction Pace Training vous aidera à maintenir un rythme.

Vous avez aussi un abonnement Fitbit Premium de six mois offert avec la Pixel Watch 2. Celui-ci offre l’accès à des exercices, au score d’aptitude quotidienne et des sessions de pleine conscience. De plus, Google ajoute un mois d’essai à YouTube Music Premium. En parlant de Fitbit, Google a dévoilé un nouveau chatbot IA qui arrivera l’année prochaine dans le cadre des Fitbit Labs. Vous pourrez lui demander ce que vous voulez en rapport avec le sport et vos propres sessions, il vous répondra.

La fonctionnalité Safety Check sera disponible sur la Pixel Watch 2. Comme Check In sur iOS 17, celle-ci permet de partager votre localisation avec des contacts prédéfinis si vous ne confirmez pas que vous avez atteint tel endroit avant la fin du temps imparti. Safety Check permet aussi de partager des informations médicales comme le groupe sanguin, les allergies ou autres maladies avec les services de secours.

Les apps Gmail et Agenda devraient vous aider à être plus productif. Avec le cadran En un coup d’œil, vous aurez des informations utiles comme la météo ou le trafic. Si vous avez un Pixel, vous pouvez utiliser la montre pour déclencher l’appareil photo. Localiser Mon Appareil et l’app Google Home sont aussi compatibles.

Enfin, concernant l’autonomie, un gros point noir de la Pixel Watch, Google annonce 24 heures, et ce, avec l’écran always-on. Après 75 minutes de recharge, vous serez paré(e) pour la journée.

La Pixel Watch 2 est en précommande dès à présent pour 399 €. Livraison attendue le 12 octobre.

Pixel Buds Pro

Les Pixel Buds Pro sont proposés en deux coloris – bai et procelaine – et de nouvelles fonctionnalités font leur apparition. Par exemple, il y a un nouveau mode faible latence pour réduire le lag lorsque vous jouez sur un smartphone ou une tablette compatible. Le Bluetooth Super Wideband double la bande-passante pour la voix, de quoi vous faire mieux entendre. La prise en charge de Clear Calling sur Pixel permet, de son côté, lorsque vous utilisez les Pixel Buds Pro pour les appels téléphoniques, d’entendre plus clairement votre interlocuteur.

La fonction Détection de Conversation fait exactement ce qu’elle annonce. Lorsque vous parlez, la musique est mise en pause et les écouteurs passent en mode transparence. Lorsque vous avez terminé de parler, la musique reprend, tout comme la réduction de bruit active.

Sur l’app Pixel Buds, vous pouvez aussi visualiser le niveau sonore par période de temps. L’app vous conseillera, le cas échéant, de diminuer le volume pour protéger vos oreilles.

Android 14

La version publique d’Android 14 est disponible sur les appareils Pixel. Les appareils des autres marques y auront droit plus tard. Android 14 mise sur la personnalisation. Avec l’IA générative, il est possible de générer des fonds d’écran personnalisé – une exclusivité temporaire pour les Pixel 8 et 8 Pro -. Il y a aussi un thème monochrome.

Google ajoute aussi davantage de paramètres d’accessibilité, dont la possibilité d’augmenter la taille de certaines portions de texte uniquement. Vous pourrez aussi contrôle plus finement vos données et la confidentialité avec, notamment, les options Health Connect directement dans les paramètres de l’OS.

Dans le même temps, Google déploie les fonctionnalités d’automne sur les smartphones et tablettes Pixel. Les possesseurs de Pixel Fold pourront utiliser un mode interprète qui traduit une conversation sur les deux écrans. L’interface caméra est aussi améliorée sur les smartphones Pixel. La Pixel Tablet, quant à elle, profite d’une meilleure barre de navigation pour les enfants. Lorsque la tablette est dockée et en mode Hub, vous pouvez demander à l’Assistant de lire l’actualité et les podcasts.

Assistant avec Bard

Si la majorité des nouveautés avaient fuité, Google avait une jolie surprise. Le géant travaille à faire travailler Assistant et l’IA Bard ensemble. L’objectif est de fournir des informations de différentes apps et services pour que Google Assistant soit plus utile. Dans sa démonstration, Google a montré l’Assistant qui va chercher les détails d’une invitation à une fête dans Gmail. Demandez où est la fête et l’Assistant avec Bard peut vous donner l’adresse et utiliser Google Maps pour vous indiquer les directions.

Vous pouvez aussi demander à Assistant avec Bard de préparer un planning de repas avec une liste de courses. Vous pourrez exporter cela vers Google Docs ou Gmail. Assistant avec Bard peut aussi générer du texte pour accompagner une photo que vous voudriez publier sur vos réseaux sociaux.

Assistant avec Bard arrive bientôt sur Android et iOS, dans un premier temps auprès de certains bêta testeurs. La disponibilité sera étendue dans les mois à venir.