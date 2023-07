TikTok va lancer sa propre plateforme de e-commerce. L'enjeu est important pour le géant chinois.

Bientôt, vous pourrez acheter des produits directement depuis TikTok. Le géant des media sociaux a en effet l’intention de lancer une plateforme de e-commerce pour vendre des produits fabriqués en Chine à ses clients américains. Le nom de cette marketplace centrale sur la plateforme serait on ne peut plus explicite : “TikTok Shop Shopping Center”, et apparemment, il n’y aurait aucune erreur de saisie dans ce nom.

TikTok va lancer sa propre plateforme de e-commerce

Si l’on en croit une information de The Wall Street Journal, cette filiale e-commerce viendrait étendre le programme TikTok Shop existant qui permet aux utilisateurs d’acheter directement depuis des Live, vidéos et autres profils de créateurs ou de marques. Mais désormais, TikTok serait le revendeur de ces produits, en s’occupant de tous les aspects de ce poste, des achats des produits aux fournisseurs au marketing, en passant par le stockage et la distribution, plutôt que de n’être qu’une marketplace pour des revendeurs tiers.

L’enjeu est important pour le géant chinois

The Wall Street Journal rapporte que cette nouvelle expérience de e-commerce de TikTok pourrait être lancée dès le mois d’août. Le fait que TikTok décide d’avancer un peu plus encore dans le monde du e-commerce vise très certainement à lui permettre de concurrencer des sociétés chinoises comme Shein et Temu, lesquelles ont connu un grand succès aux États-Unis, et depuis plus récemment en Europe. Le e-commerce permettra aussi à TikTok de diversifier ses revenus et de moins dépendre de la publicité.

La question qui se pose est la suivante, toujours la même finalement : les utilisateurs voudront-ils acheter directement depuis l’app sociale ? Et cela permettra-t-il de faire grimper la popularité des vidéos d’outfit of the day (OOTD, “tenue du jour”) dans lesquelles toutes les pièces vendues proviendraient de la plateforme elle-même ?