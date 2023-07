TikTok étend le test de son service de streaming musical (mais pas en France). Nul ne sait quand celui-ci arrivera en France.

Selon une information de TechCrunch et CNBC, TikTok a commencé à inviter des utilisateurs d’Australie, du Mexique et de Singapour à participer à une bêta fermée de son futur service de streaming musical. L’app d’hébergement de vidéos courtes avait initialement lancé son test au Brésil et en Indonésie au début du mois de juillet. Désormais, le périmètre de la phase expérimentale de son service musical est étendu et les utilisateurs invités dans ces pays reçoivent trois mois d’essai gratuit.

TikTok Music est une application complètement séparée que les testeurs peuvent télécharger depuis l’Apple App Store ou le Google Play Store. Elle peut, cependant, se connecter à l’app TikTok principale, pour que les utilisateurs puissent trouver les versions complètes des chansons qui sont virales sur la plateforme de partage de vidéos. L’app de streaming musical offre par ailleurs de recommandations personnalisées, les paroles en temps réel, les playlists collaboratives et la possibilité de trouver des chansons via les paroles. TechCrunch explique qu’elle dispose aussi d’une fonctionnalité similaire à Shazam, ce qui signifie qu’elle pourrait retrouver des chansons simplement en écoutant et il est aussi possible de télécharger des titres pour une écoute hors-ligne.

Nul ne sait quand celui-ci arrivera en France

L’application, propriété de ByteDance, déclarait à TechCrunch que, une fois la période de test terminée, le service coûtera 12 dollars australiens (7,23 €) par mois en Australie, 115 dollars mexicains (6,12 €) au Mexique et 9,90 dollars de Singapour (6,65 €) à Singapour pour continuer d’utiliser le service. TikTok a déjà un service de streaming musical baptisé Resso disponible en Inde, au Brésil et en Indonésie, mais l’app fermera ses portes dans ces deux derniers pays en septembre. L’entreprise n’a pas encore annoncé si et quand son app musicale arrivera en France, mais elle se prépare à un lancement mondial. À suivre !