TikTok déploie l'authentification par passkey sur les appareils iOS. Il va falloir patienter pour en profiter en France et sur Android.

La liste des applications tierces qui sont compatibles avec les passkeys sur iPhone s’allongent aujourd’hui grâce à TikTok. Les utilisateurs du service de partage de vidéo ont désormais la possibilité de s’authentifier avec la passkey associée à leur Apple ID, ce qui signifie qu’ils peuvent se connecter plus facilement avec Face ID ou Touch ID. La passkey est une option plus sûre que le mot de passe dans la mesure où elle utilise une paire de clefs cryptographiques.

L’une des clefs est publique, associée au site web ou au service web, l’autre est privée, stockée uniquement sur l’appareil de l’utilisateur. Les services et apps comme TikTok n’ont pas accès à cette clef privée et les utilisateurs ne peuvent la copier et ou la transmettre, ce qui rend les passkeys résistantes aux fuites de données et autres opérations d’ingénierie sociale perpétrées par des acteurs malveillants. Les appareils iOS authentifient les utilisateurs via leurs données biométriques avant de faire correspondre la clef privée avec la clef publique d’un service.

Pour pouvoir utiliser les passkeys sur TikTok pour iPhone ou iPad, l’appareil doit avoir la dernière version d’iOS installée. Le Trousseau iCloud doit aussi être activé parce que Apple stocke les passkeys dans son système de gestion des mots de passe. Enfin, l’authentification double facteur doit être activée sur l’Apple ID.

Il va falloir patienter pour en profiter en France et sur Android

TikTok va commencer à déployer le support des passkeys dans certains pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud et en Australie dans le courant du mois. Le service précise que la fonctionnalité sera disponible dans d’autres pays et sur d’autres systèmes d’exploitation plus tard. Autrement dit, elle arrivera en France et sur Android. Les utilisateurs TikTok qui y ont accès peuvent l’activer en allant dans leur Profil en bas de l’app puis en accéder aux Paramètres et enfin à Confidentialité dans le Menu. De là, il faut accéder à l’option Compte, puis tapoter sur Passkey iCloud pour lancer la configuration.