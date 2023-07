ByteDance lance une app de création musicale, Ripple. L'objectif est de faciliter la création de musique pour les vidéos courtes.

ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, vient de lancer une nouvelle app pensée et conçue pour simplifier la vie des créateurs, et plus précisément des créateurs de musique, pour la composition et l’édition de leurs contenus. L’application, baptisée Ripple, n’est, pour l’heure, disponible qu’aux États-Unis et l’entreprise la teste dans un environnement de bêta fermée.

ByteDance lance une app de création musicale, Ripple

ByteDance explique que cette dernière veut aider les créateurs de la même manière que les stations audionumériques portables intelligentes peuvent le faire. Et elle est peut-être même plus utile encore pour les débutants et quiconque éprouve des difficultés avec les systèmes plus complexes. L’app a aussi été conçue pour simplifier l’ajout de pistes personnalisées sur les vidéos courtes pour TikTok et autres plateformes similaires.

Ripple peut créer des chansons dans des genres très variés basés sur une mélodie fredonnée par l’utilisateur. L’app invite donc ce dernier à fredonner dans le microphone du téléphone pour ensuite pouvoir générer les pistes instrumentales à utiliser, qu’il s’agisse de batterie, basse ou piano. La longueur du morceau produit est cependant égale à la durée du fredonnement, l’app ne va donc pas générer une piste complète avec seulement quelques secondes de fredonnement. De plus, Ripple ne génère que les pistes instrumentales, tout le travail vocal reste à la charge des créateurs.

L’objectif est de faciliter la création de musique pour les vidéos courtes

ByteDance précise que le modèle de Ripple a été entraîné sur des musiques dont elle a les droits ou dont les droits lui ont été transmis sous licence. L’entreprise explique aussi qu’elle s’engage à respecter les droits de ses artistes et partenaires ayants-droits. Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que les sources de données utilisées pour entraîner les systèmes et algorithmes d’intelligence artificielle font débat. Récemment, un recours collectif a été déposé contre OpenAI, l’accusant de violer les droits et la vie privée de nombreux particuliers en utilisant des données puisées sur le web pour entraîner son modèle utilisé pour ChatGPT.

À l’heure actuelle, Ripple n’est accessible que via invitation et ByteDance n’a pas encore communiqué son planning de déploiement. Celles et ceux qui voudraient essayer l’app dès à présent peuvent se rendre sur Ripple.club où ils pourront trouver un lien pour télécharger l’app pour iOS et, de là, demander une invitation.