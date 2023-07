TikTok élargit son offre avec les publications de texte

Les créateurs du monde entier peuvent partager leurs histoires, poèmes, paroles de chansons et autres contenus écrits sur TikTok.

Si TikTok est principalement associé à ses vidéos courtes (trois minutes, 60 secondes ou 15 secondes), le réseau social du groupe chinois ByteDance permet également de publier des photos comme Instagram et désormais des publications de texte à la manière d’un X, le nouveau Twitter. En offrant plus de possibilités de contenu, TikTok devient une plateforme plus polyvalente, attirant ainsi un public plus large avec des intérêts variés. Les utilisateurs qui préfèrent les publications de texte pourront se sentir davantage impliqués que par le passé, ce qui contribue à la fidélisation et à l’engagement sur la plateforme.

You can now share text posts on TikTok ✍️ Text posts open exciting possibilities for creators to share their stories, poems, lyrics, and more – giving you another way to express yourself and making it even easier to create! Learn more ⬇️ https://t.co/XX18GERQRE

— TikTokComms (@TikTokComms) July 24, 2023