TikTok modifie son programme de paiement envers les créateurs de filtres. De plus petits créateurs peuvent y prétendre.

TikTok a décidé de modifier légèrement son programme Effect Creator Rewards. Dans un récent post sur son blog, la plateforme met en avant les changements à venir, parmi lesquels des prérequis revus à la baisse et une nouvelle structure de paiement.

TikTok modifie son programme de paiement envers les créateurs de filtres

Le programme Effect Creator Rewards fut annoncé en mai dernier pour la première fois, avec environ 6 millions de dollars mis de côté pour payer les créateurs d’effets et autres filtres. Avant le lancement de ce dernier, les créateurs qui concevaient essentiellement des filtres, des mini-jeux et autres n’avaient droit à aucune rétribution ou presque, malgré le fait qu’ils participaient totalement au succès de la plateforme. Les créateurs devaient précédemment avoir leurs filtres intégrés dans 500 000 vidéos, au minimum. Cette limite a été abaissée, les créateurs n’ont plus besoin aujourd’hui que d’avoir cinq filtres publiés sur la plateforme, avec trois d’entre eux, au moins, intégrés dans 1 000 vidéos, au minimum. Cela va permettre d’ouvrir le programme à de plus petits créateurs.

Le programme s’étend aussi géographiquement. Les créateurs au Brésil, en Australie, au Canada, en Finlande, en Indonésie, en Irlande, au Japon, en Corée, en Malaisie, aux Pays-Bas, aux Philippines, en Pologne, aux Émirats arabes unis et au Vietnam sont désormais éligibles. Bien que ce soit effectivement un pas vers davantage d’inclusivité, nul ne sait, à l’heure actuelle, quand le programme sera disponible dans le monde entier.

De plus petits créateurs peuvent y prétendre

TikTok a aussi annoncé une nouvelle approche pour les paiements. Selon les nouvelles règles du programme, le montant sera désormais variable et non plus fixe pour tous les créateurs. TikTok explique que le paiement que chaque créateur reçoit sera basé sur plusieurs facteurs, comme “le pays dans lequel la vidéo a été créée”. À l’heure actuelle, il est difficile de savoir si c’est une bonne ou une mauvaise chose pour les créateurs. Si TikTok prend le coût de la vie dans le pays du créateur en considération, les créateurs résidant aux États-Unis accapareront une plus grande part de ce gâteau à 6 millions de dollars que ceux qui vivent dans des pays en développement, pour le même effort fourni. À suivre !