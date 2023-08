T-Minus Zero Entertainment, le troisième studio de NetEase aux Etats-Unis

NetEase Games s'associe avec un pionnier du MMO pour fonder T-Minus Zero Entertainment afin de créer un jeu d'action en ligne à la troisième personne basé dans un univers de science-fiction.

A la tête de T-Minus Zero Entertainment, Rich Vogel (Meridian 59, Ultima Online, Star Wars Galaxies, Star Wars The Old Republic) s’est entouré de vétérans de l’industrie vidéoludique comme le game director Mark Tucker (Fallout 76, Doom), le directeur artistique Jeff Dobson (Star Wars The Old Republic, Mass Effect Andromeda) et le directeur de la production Scott Malone (The Elder Scrolls Online, Fallout 76) pour lancer la production d’une licence originale qui sortira d’ici les prochaines années sur consoles et PC voire même mobiles.

We are thrilled to announce the establishment of T-Minus Zero Entertainment in Austin, Texas.

The studio is developing a sci-fi third-person action game, aiming to create immersive worlds where players can connect globally and form passionate communities. pic.twitter.com/V4txBGgZnU

— NetEase Games_EN (@NetEaseGames_EN) August 17, 2023