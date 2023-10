TikTok réfléchirait à l'idée d'un abonnement sans publicité. L'objectif est toujours le même : augmenter l'engagement et les revenus.

TikTok réfléchirait à de nouvelles manières de générer davantage de profits avec son application, et cela pourrait passer par l’introduction d’un abonnement sans publicité. Ce n’est pas nouveau pour une plateforme de media social, loin de là. Snapchat a introduit Snapchat+ et X, anciennement Twitter, a son abonnement Premium, mais ce serait une première pour TikTok.

TikTok réfléchirait à l’idée d’un abonnement sans publicité

Les premiers indices d’un abonnement TikTok ont été découverts par Android Authority. Selon l’article, la dernière version en date de l’app intègre du code indiquant que l’app d’hébergement de vidéos courtes teste un abonnement mensuel pour se débarrasser des publicités. Android Authority a découvert un écran qui offrait aux utilisateurs deux offres différentes. Il y a l’option standard, qui restera gratuite et inclura des publicités personnalisées selon l’activité. Et il y a l’option “Sans publicité”, qui coûtera 4,99 $ par mois.

À l’heure actuelle, il n’y a eu aucune annonce officielle sur le sujet de la part de TikTok. Autrement dit, on peut encore partir du principe qu’il ne s’agit que d’un test, ce qui est le cas puisque seul un petit nombre d’utilisateurs voient cet écran. TikTok pourrait, ou non, décider de proposer cet abonnement au grand public. Et l’entreprise pourrait aussi modifier ce tarif de 4,99 $ selon les retours obtenus via ce test.

L’objectif est toujours le même : augmenter l’engagement et les revenus

Cette volonté d’augmenter l’engagement et les revenus de la part de TikTok n’a rien de nouveau, mais il semblerait que l’entreprise veuille aujourd’hui accélérer la chose. Il y a quelque temps, TikTok introduisait son marketplace, TikTok Shop, et avec lui, de nombreuses fonctionnalités pour les utilisateurs, les créateurs de contenu et les entreprises. L’une d’entre elles permet aux créateurs et aux entreprises de publier des vidéos affiliées directement dans les fils des utilisateurs. Cela signifie que cette nouvelle offre sans publicité ne viendrait supprimer que les publicités servies par TikTok et non celles des influenceurs ou de quelconques campagnes marketing.