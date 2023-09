TikTok pourrait intégrer des résultats de recherche Google dans son app. Jusqu'où ira le géant ?

L’application TikTok est aujourd’hui bien plus qu’une “simple” application dédiée aux vidéos courtes. Forte de son énorme popularité, la plateforme est un énorme vecteur de tendances. Les utilisateurs se tournent même vers cette dernière pour leurs recherches, avant un autre géant, Google. Pour beaucoup, TikTok est même déjà un moteur de recherche à part entière. Alors pourquoi ne pas aller plus loin en ce sens ?

Certains utilisateurs préfèrent rester sur l’app TikTok pour réaliser leurs recherches du quotidien. L’application de vidéo est utilisée de plus en plus régulièrement pour trouver tout un tas de choses, qu’il s’agisse d’une recommandation de destination de voyage ou d’une astuce pour le ménage en passant par une option pour le restaurant de ce soir. Et désormais, il se pourrait que l’app embrasse davantage encore sa réputation grandissante de moteur de recherche.

TikTok tes en effet l’intégration des résultats de recherche Google dans ses propres résultats de recherche in-app. C’est le chercheur spécialisé Radu Oncescu qui l’a découvert et l’information a été confirmée par TikTok à Business Insider. Cette intégration tierce permettrait donc de voir des résultats directement puisés de Google en réalisant une recherche sur TikTok.

Jusqu’où s’ira le géant ?

Récemment, l’app avait aussi intégré des extraits de Wikipedia dans son moteur de recherche.

Le vice-président de Google, Prabhakar Raghavan, qui supervise la recherche chez le géant américain, avait reconnu la popularité grandissante de TikTok l’année. “Dans nos études, quelque comme environ 40 % des jeunes, lorsqu’ils cherchent un endroit où déjeuner, ils ne vont pas sur Google Maps ou Search. Ils vont sur TikTok ou Instagram.”