Google envoie une petite pique à Apple au sujet du RCS dans sa dernière publicité. Le iPager devrait rappeler bien des choses à une certaine génération.

Google tente de mettre la pression publiquement sur Apple pour le faire adopter le protocole de messagerie Rich Communications Service (RCS) de la GSMA depuis un certain temps, sans succès. Le PDG de la firme de Cupertino, Tim Cook, avait complètement rejeté l’idée lorsqu’on lui avait posé la question, en disant que les clients devraient acheter à leur mère un iPhone. Google et sa plateforme Android n’ont pas l’intention d’abandonner si facilement et le géant vient de lancer une publicité pour critiquer ce choix de la marque à la pomme.

La publicité en question est intitulée “iPager” et reprend le langage marketing d’Apple pour révéler un beeper, indiquant qu’Apple est à la traîne avec sa plateforme de messagerie. Le spot déclare que le iPager utilise “une technologie de messagerie dépassée” pour “discuter avec Android”, citant de nombreux inconvénients à rester avec le SMS pour communiquer avec les téléphones Android. Google n’a rien inventé ici, la technologie du SMS vieille de 30 ans remontant à ces bons vieux pagers / beepers.

L’utilisation du SMS par Apple entrave l’intégration d’Android de plusieurs manières, mais l’inverse est aussi vrai. On pourrait citer la fameuse bulle verte tant redoutée quand on écrit un message à un utilisateur Android depuis un iPhone. Il y a certains bugs inhérents aux groupes de discussion entre les utilisateurs iOS et Android et les images envoyées depuis des smartphones Android vers des iPhone sont souvent pixelisées. Un autre effet indésirable de ces soucis d’interopérabilité.

Le iPager devrait rappeler bien des choses à une certaine génération

Les messages RCS en un-un sont chiffrés de bout en bout depuis 2021, les conversations de groupe le sont aussi, seulement depuis le mois dernier. Les messages iMessage sont chiffrés aussi depuis longtemps, mais seulement d’un iPhone vers un iPhone. La publicité de Google met en lumière cette vulnérabilité à laquelle les utilisateurs font face lorsqu’ils envoient des messages entre les différents systèmes d’exploitation, puisque ces SMS ne sont pas chiffrés. De plus, les messages RCS perdent leur chiffrement lorsqu’ils passent sur les appareils iOS. Pourquoi Apple devrait faire le changement et pas Google, malgré le fait que le RCS soit davantage répandu dans le monde.

Cette publicité ne convaincra sans doute pas Apple de changer son fusil d’épaule, ce n’est après tout qu’une énième tentative de Google de pointer le problème du doigt. En 2022, la firme de Mountain View avait embauché Drake pour casser du sucre sur Apple et il y a eu de nombreuses autres petites piques envoyées à la firme de Cupertino durant des événements comme la conférence I/O 2022 et sur les media sociaux. Nous savons tous qu’Apple est plutôt têtu en ce qui concerne le fait d’adopter des technologies non propriétaires, a fortiori si elle estime que ce changement n’est pas totalement nécessaire. Peu importe à qui la faute, ces soucis d’interopérabilité sont ennuyeux pour les clients et mauvais pour la confidentialité. Qui sait, peut-être la justice tranchera-t-elle la question un jour…