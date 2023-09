Google développe un microscope propulsé à l'IA pour aider à détecter les cancers. Google Health poursuit son objectif de faciliter le quotidien des professionnels de santé.

Google a mis au point un prototype de “Microscope à Réalité Augmentée” (ARM), en collaboration avec le Département de la Défense, qui intègre des améliorations grâce à l’intelligence artificielle pour superposer des indicateurs visuels, comme des heatmaps ou les limites de certains éléments, et ce, en temps réel. Ces ajouts IA rendent plus facile la classification des échantillons et l’identification de la présence de cellules cancéreuses ou de pathogènes.

Google développe un microscope propulsé à l’IA pour aider à détecter les cancers

L’ARM fut annoncé publiquement en 2018 et il n’a pas toujours été utilisé pour réaliser des diagnostics sur des patients. À l’heure actuelle, 13 prototypes de l’ARM existent, mais il faut encore de nombreux tests avant que ceux-ci ne puissent aider les médecins au quotidien. Cependant, l’objectif est de créer un système capable de “s’adapter sur des microscopes existants présents dans les hôpitaux et cliniques”, selon Google. Les microscopes ainsi équipés peuvent alors fournir une variété de retours visuels, y compris des textes, des flèches, des contours, des heatmaps ou des animations, et tout cela adapté à un but bien précis.

La Defense Innovation Unit du Département de la Défense aurait négocié avec Google pour profiter d’une distribution de l’ARM au sein de l’armée, selon CNBC, dans l’espoir que cela puisse être disponible à certains utilisateurs du gouvernement dans le courant de l’automne. ARM devrait coûter entre 90 000 et 100 000 $, bien au-dessus des moyens des services de santé classique.

Google Health poursuit son objectif de faciliter le quotidien des professionnels de santé

Ce n’est pas la première fois que Google Health s’essaie aux outils propulsés par l’IA qui non seulement améliorent la précision des diagnostics, mais aident aussi à remplir les trous dans la médecine où le personnel qualifié manque. Le géant de la tech met aussi un point d’honneur à collaborer avec des startups qui investissent dans l’IA pour “améliorer les soins de santé” et il aurait déjà investi plus de 200 milliards de dollars dans l’IA ces dix dernières années, selon Reuters. Ceci est particulièrement important quand on sait que l’Organisation Mondiale de la Santé prédit un déficit de 15 millions de professionnels de santé dans le monde d’ici à 2030.