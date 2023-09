Le développement du suivi de la glycémie dans l'Apple Watch a quelque chose de fascinant. La marque à la pomme parviendra-t-elle à ses fins ?

Apple a introduit de nouveaux modèles d’Apple Watch tout récemment, avec une nouvelle puce plus performante, permettant notamment d’améliorer Siri et d’introduire le double tapotement, mais ce que beaucoup attendent depuis longtemps, c’est un capteur de glucose intégré. Celui-ci doit permettre de donner au porteur une mesure passive en temps réel de la glycémie : parfait pour améliorer sa santé au quotidien, mais aussi, évidemment, pour simplifier la vie des diabétiques.

La firme de Cupertino travaille depuis des années sur ce capteur, mais n’est pas encore prête. Il faudra probablement encore plusieurs années avant que l’on ait une méthode non invasive pour mesurer la glycémie, mais un nouveau rapport indique que le projet avance bel et bien. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, le vice-président de l’architecture chez Apple, Tim Millet, supervise actuellement l’équipe en charge de cette innovation très attendue. Plus précisément, il dirige le Exploratory Design Group (XDG) qui développe la fonctionnalité.

Tim Millet remplace Bill Athas, employé d’Apple de longue date qui est mort à la fin de l’année 2022. Comme lui, Tim Millet est aussi chez Apple depuis longtemps, depuis près de 20 ans, à travailler sur les puces de l’entreprise. Il a notamment joué un rôle important dans la transition vers les puces Apple Silicon, supervisant de nombreuses équipes. Aujourd’hui, il rend des comptes directement à Johny Srouji.

Comme MacRumors l’explique, Apple a atteint l’étape du proof-of-concept (PoC), avec du matériel capable de suivre la glycémie de manière non invasive, il y a quelques mois, mais l’accessoire est actuellement aussi gros qu’un iPhone. Le principe est assez simple. Comme les autres capteurs de l’Apple Watch, le capteur de glycémie envoie une lumière laser sous la peau et “lit” ainsi la concentration de sucre dans le sang du porteur. Plus facile à dire qu’à faire, dans la mesure où personne n’est encore parvenu à réaliser un tel système. Actuellement, il faut une aiguille pour récupérer un échantillon de sang et placer ce dernier sur un capteur pour obtenir l’information. Un procédé inenvisageable si l’on souhaite un suivi continu en temps réel.

Avec tout cela à l’esprit, choisir un expert des puces comme responsable pour cette fonctionnalité de santé de l’Apple Watch est tout à fait sensé. Apple doit parvenir à miniaturiser la technologie de son PoC. Si elle y parvient, il faudra encore que l’Apple Watch soit en mesure de proposer des mesures fiables, rapides et que cela se fasse sans trop impacter l’autonomie de la montre. Si la firme de Cupertino parvient à réaliser cela, il ne fait aucun doute que l’Apple Watch se retrouvera au poignet de très nombreux diabétiques.

Oppo, de son côté, a lancé une alternative à l’Apple Watch récemment. Et parmi les fonctionnalités annoncées, on trouve l’affichage de la glycémie en temps réel. Et il ne s’agit bien là que de lecture. La montre d’Oppo se connectant à un appareil tiers qui, lui, réalise le suivi continu de la glycémie, et se contente d’afficher les données. Ce que l’Apple Watch peut déjà faire.